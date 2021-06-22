https://ria.ru/20210622/rak-1738047615.html

Доказана связь между употреблением мяса и раком кишечника

Доказана связь между употреблением мяса и раком кишечника - РИА Новости, 22.06.2021

Доказана связь между употреблением мяса и раком кишечника

Чрезмерное употребление красного мяса наносит ущерб ДНК клеток кишечника, тем самым провоцируея развитие рака, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:37

2021-06-22T11:37

2021-06-22T13:40

здоровье - общество

бостон

сша

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Чрезмерное употребление красного мяса наносит ущерб ДНК клеток кишечника, тем самым провоцируея развитие рака, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на работу ученых из Института раковых исследований Дана-Фарбер в Бостоне (США).Ученые секвенировали экзом раковых клеток колоректальной карциномы. Экзомом называют часть генома, представленную экзонами — участками, непосредственно участвующими в синтезе белка. Специалисты изучили более 900 случаев рака у пациентов с нарушениями в режиме питания.В итоге они обнаружили, что случаи рака были связаны с повреждением ДНК, называемым алкилированием, которое ранее не было описано для колоректальной карциномы.Подвергшиеся изменениям ткани располагались в дистальном отделе кишечника, который ведет к прямой кишке, где чаще всего развиваются опухоли. Выявленные мутации в генах также были связаны с плохой выживаемостью пациентов.Аналогичный мутационный процесс наблюдали в тканях здорового кишечника, однако во всех случаях ученые нашли связь с высоким уровнем употребления переработанного и необработанного красного мяса, но не с потреблением птицы или рыбы. Авторы работы объяснили это содержащимися в красном мясе нитрозосоединениями.По мнению ученых, результаты исследования помогут разработать методы профилактики рака толстой кишки, а пока что они рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты и не злоупотреблять красным мясом.

https://rsport.ria.ru/20210618/myaso-1737494649.html

https://ria.ru/20210621/onkologiya-1737834905.html

бостон

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здоровье - общество, бостон, сша