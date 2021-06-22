https://ria.ru/20210622/rak-1738009258.html

В России создали новейший лазерный комплекс для борьбы с раком

В России создали новейший лазерный комплекс для борьбы с раком - РИА Новости, 22.06.2021

В России создали новейший лазерный комплекс для борьбы с раком

Новейший лазерный гинекологический комплекс АЛХК-01-"Зенит", предназначенный в том числе для удаления раковых новообразований, создан в России, заявил в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T03:28

2021-06-22T03:28

2021-06-22T03:28

наука

россия

ростех

технологии

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Новейший лазерный гинекологический комплекс АЛХК-01-"Зенит", предназначенный в том числе для удаления раковых новообразований, создан в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники – Красногорского завода имени Зверева (КМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") Александр Новиков.Данная разработка представлена на международной выставке медицинской техники Arab Health 2021 (Дубай), в которой КМЗ участвует впервые.По его словам, спрос на этот комплекс уже есть в России, поскольку отечественных аналогов ему пока не существует: на рынке предлагаются только импортные, чья цена в 1,5–2 раза выше.Красногорский завод имени Зверева основан в 1942 году. Является одним из ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. В настоящее время предприятие осуществляет техническое перевооружение и модернизацию производства, а также внедряет новые технологии и разрабатывает перспективные изделия для научных исследований, промышленности, строительства, здравоохранения, фотоаппаратостроения, отдыха и туризма.

https://ria.ru/20210621/onkologiya-1737834905.html

https://ria.ru/20210617/rak-1737470660.html

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россия, ростех, технологии