https://ria.ru/20210622/rabota-1738014037.html
Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске - РИА Новости, 22.06.2021
Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T06:13
2021-06-22T06:13
2021-06-22T06:13
россия
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование было проведено среди 1 тысячи респондентов в разных регионах России."Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств", - сказано в сообщении.При этом у 30% сам характер профессиональной деятельности не предполагает внеурочных подключений из отпуска, и лишь 9% не отвлекаются на работу из принципа, что бы ни случилось.Согласно исследованию, 75% респондентов готовы работать сверхурочно, чтобы собрать необходимую на отдых сумму. Однозначно не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска 9% опрошенных.Остальные 16% опрошенных ответили "скорее нет" на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск.
https://ria.ru/20210618/otpusk-1737498687.html
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россия, общество
Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
Исследование Zlaker показало, что каждый пятый россиянин работает в отпуске
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Почти каждому пятому россиянину
в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование было проведено среди 1 тысячи респондентов в разных регионах России.
"Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств", - сказано в сообщении.
При этом у 30% сам характер профессиональной деятельности не предполагает внеурочных подключений из отпуска, и лишь 9% не отвлекаются на работу из принципа, что бы ни случилось.
Согласно исследованию, 75% респондентов готовы работать сверхурочно, чтобы собрать необходимую на отдых сумму. Однозначно не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска 9% опрошенных.
Остальные 16% опрошенных ответили "скорее нет" на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск.