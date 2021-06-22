https://ria.ru/20210622/rabota-1738014037.html

Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске

Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске - РИА Новости, 22.06.2021

Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске

Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T06:13

2021-06-22T06:13

2021-06-22T06:13

россия

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование было проведено среди 1 тысячи респондентов в разных регионах России."Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств", - сказано в сообщении.При этом у 30% сам характер профессиональной деятельности не предполагает внеурочных подключений из отпуска, и лишь 9% не отвлекаются на работу из принципа, что бы ни случилось.Согласно исследованию, 75% респондентов готовы работать сверхурочно, чтобы собрать необходимую на отдых сумму. Однозначно не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска 9% опрошенных.Остальные 16% опрошенных ответили "скорее нет" на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск.

https://ria.ru/20210618/otpusk-1737498687.html

россия

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2021

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россия, общество