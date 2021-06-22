https://ria.ru/20210622/qr-1738150886.html

Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах

Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах - РИА Новости, 22.06.2021

Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах

Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:30

2021-06-22T20:30

2021-06-22T20:30

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коронавирус covid-19

алексей немерюк

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"."Пока таких решений нет, но будем наблюдать", - заявил Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли применяться QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

https://ria.ru/20210622/moskva-1738143009.html

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2021

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коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество