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Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:30
2021-06-22T20:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
алексей немерюк
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"."Пока таких решений нет, но будем наблюдать", - заявил Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли применяться QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах
20:30 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКнопка пожарной тревоги у эскалатора в торгово-развлекательном центре
Кнопка пожарной тревоги у эскалатора в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока таких решений нет, но будем наблюдать", - заявил Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли применяться QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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