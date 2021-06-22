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Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:30
2021-06-22T20:30
2021-06-22T20:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
алексей немерюк
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"."Пока таких решений нет, но будем наблюдать", - заявил Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли применяться QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах
Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах