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Директор Театра имени Вахтангова прокомментировал введение QR-кодов

Директор Театра имени Вахтангова прокомментировал введение QR-кодов - РИА Новости, 22.06.2021

Директор Театра имени Вахтангова прокомментировал введение QR-кодов

Единственный документ, который необходим зрителю для входа в театр, – это билет, требовать отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:34

2021-06-22T16:34

2021-06-22T16:43

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москва

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Единственный документ, который необходим зрителю для входа в театр, – это билет, требовать отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации театр не имеет права, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек."Новые ограничения, к счастью, нас не затрагивают, поскольку у нас как раз столько, сколько нужно – 500 человек в зале. А что касается организации зон, свободных о ковида, то это, я считаю, невозможным. Единственный документ, который необходим зрителю, чтобы попасть в театр на спектакль, – это билет. А спрашивать у него подтверждение теста на коронавирус и вакцинацию мы просто не имеем права", - сказал Крок.

https://ria.ru/20210622/qr-1738092019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, вакцинация россиян от covid-19, кирилл крок, театр имени е. вахтангова, москва