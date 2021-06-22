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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/qr-1738109704.html
Директор Театра имени Вахтангова прокомментировал введение QR-кодов
Директор Театра имени Вахтангова прокомментировал введение QR-кодов - РИА Новости, 22.06.2021
Директор Театра имени Вахтангова прокомментировал введение QR-кодов
Единственный документ, который необходим зрителю для входа в театр, – это билет, требовать отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:34
2021-06-22T16:43
новости культуры
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
кирилл крок
театр имени е. вахтангова
москва
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Единственный документ, который необходим зрителю для входа в театр, – это билет, требовать отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации театр не имеет права, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек."Новые ограничения, к счастью, нас не затрагивают, поскольку у нас как раз столько, сколько нужно – 500 человек в зале. А что касается организации зон, свободных о ковида, то это, я считаю, невозможным. Единственный документ, который необходим зрителю, чтобы попасть в театр на спектакль, – это билет. А спрашивать у него подтверждение теста на коронавирус и вакцинацию мы просто не имеем права", - сказал Крок.
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новости культуры, вакцинация россиян от covid-19, кирилл крок, театр имени е. вахтангова, москва
Директор Театра имени Вахтангова прокомментировал введение QR-кодов
16:34 22.06.2021 (обновлено: 16:43 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТеатр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
Театр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Кирилл Крок заявил, что театр не вправе требовать от зрителей что-либо кроме билетов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Единственный документ, который необходим зрителю для входа в театр, – это билет, требовать отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации театр не имеет права, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 15:12Распространение коронавируса
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.
"Новые ограничения, к счастью, нас не затрагивают, поскольку у нас как раз столько, сколько нужно – 500 человек в зале. А что касается организации зон, свободных о ковида, то это, я считаю, невозможным. Единственный документ, который необходим зрителю, чтобы попасть в театр на спектакль, – это билет. А спрашивать у него подтверждение теста на коронавирус и вакцинацию мы просто не имеем права", - сказал Крок.
 
Распространение коронавирусаНовости культурыВакцинация россиян от COVID-19Кирилл КрокТеатр имени Е. ВахтанговаМосква
 
 
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