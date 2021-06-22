https://ria.ru/20210622/qr-1738092019.html
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды - РИА Новости, 22.06.2021
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды
Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей, написал в своем блоге мэр столицы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:12
2021-06-22T15:12
2021-06-22T16:43
новости культуры
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ed94fada7d2ca439c1bd9e1cd682a2f2.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", - написал он.
https://ria.ru/20210622/restorany-1738090130.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bff9bab1f16e72e07b110328888295fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество, москва
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды
15:12 22.06.2021 (обновлено: 16:43 22.06.2021)
Мэр Москвы Собянин рекомендовал организаторам концертов использовать QR-коды