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Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды - РИА Новости, 22.06.2021
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды
Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей, написал в своем блоге мэр столицы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:12
2021-06-22T16:43
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", - написал он.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество, москва
Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды
15:12 22.06.2021 (обновлено: 16:43 22.06.2021)
 
© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Pixabay / Bru-nO

Мэр Москвы Собянин рекомендовал организаторам концертов использовать QR-коды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", - написал он.
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