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Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды

Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды - РИА Новости, 22.06.2021

Организаторам концертов в Москве рекомендовали использовать QR-коды

Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей, написал в своем блоге мэр столицы... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:12

2021-06-22T15:12

2021-06-22T16:43

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", - написал он.

https://ria.ru/20210622/restorany-1738090130.html

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