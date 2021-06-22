https://ria.ru/20210622/putin-1738091477.html
Путин проведет совещание с правительством в режиме видеоконференции
Путин проведет совещание с правительством в режиме видеоконференции - РИА Новости, 22.06.2021
Путин проведет совещание с правительством в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции на тему запуска обновленных инвестиционных... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:10
2021-06-22T15:10
2021-06-22T15:16
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции на тему запуска обновленных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего июня президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет запуск обновленных специальных инвестиционных контрактов. С докладом выступит глава Минпромторга России (Денис – ред.) Мантуров. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", - говорится в сообщении.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика, политика
Путин проведет совещание с правительством в режиме видеоконференции
15:10 22.06.2021 (обновлено: 15:16 22.06.2021)
Путин встретится с правительством об инвестиционных контрактах в режиме видеоконференции