https://ria.ru/20210622/putin-1738091477.html

Путин проведет совещание с правительством в режиме видеоконференции

Путин проведет совещание с правительством в режиме видеоконференции - РИА Новости, 22.06.2021

Путин проведет совещание с правительством в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции на тему запуска обновленных инвестиционных... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:10

2021-06-22T15:10

2021-06-22T15:16

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

экономика

политика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 июня проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции на тему запуска обновленных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего июня президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет запуск обновленных специальных инвестиционных контрактов. С докладом выступит глава Минпромторга России (Денис – ред.) Мантуров. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210621/itogi-1737898717.html

россия

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика, политика