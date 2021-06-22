https://ria.ru/20210622/putin-1738071407.html

Политологи оценили статью Путина для Die Zeit

Политологи оценили статью Путина для Die Zeit - РИА Новости, 22.06.2021

Политологи оценили статью Путина для Die Zeit

Статью президента РФ Владимира Путина о 80-летии нападения гитлеровской Германии на СССР в немецком издании Die Zeit можно воспринимать знак доверия к народу... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:30

2021-06-22T13:30

2021-06-22T13:30

россия

марат баширов

александр коньков

великая отечественная война (1941-1945)

нато

владимир путин

европа

ссср

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статью президента РФ Владимира Путина о 80-летии нападения гитлеровской Германии на СССР в немецком издании Die Zeit можно воспринимать знак доверия к народу ФРГ и как "настойчивость" российского лидера в вопросах недопустимости искажения исторической правды, особенно в условиях агрессивной риторики разных мировых политиков, считают опрошенные РИА Новости политологи.Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби - в немецком издании Die Zeit.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья вышла в немецком издании, поскольку она адресована европейцам. В статье российский лидер написал, что процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, а Россия открыта к созидательному взаимодействию и выступает за восстановление партнёрства с ЕС. Также Путин подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО."Настойчивость Путина, в ней весьма есть потребность, потому что мы видим, с одной стороны, как поднимает голову нацизм в разных своих проявлениях и реинкарнациях, а с другой стороны, мы видим, насколько легко современные мировые политики относятся к вообще к конфликтности, к разного рода агрессивным проявлениям в риторике. Такое ощущение, что не задумываются о последствиях, и важно, чтобы западная аудитория в первую очередь простые граждане, читатели, чтобы у них была почва для размышления, чтобы они понимали, что от них в первую очередь, зависит ответственность тех политиков, которые сегодня обсуждают мировые проблемы. Мне кажется, что, с одной стороны, сам формат - он себя уже зарекомендовал сегодня. Вторая статья Путина за эти два года на эту тему, с другой стороны, обращение непосредственно к людям, поверх голов их лидеров, политиков, партий разного рода, политических игр и так далее, но и третье - это еще раз напомнить о том подвиге и о той жертве, которую принес советский народ в той страшной войне", - сказал политолог Александр Коньков.Эксперт напомнил, что ранее Путин уже готовил подобное обращение к 75-летию со дня Победы. По его Конькова, такой формат позволяет обстоятельно, подробно не оглядываясь на временные слоты излагать позицию по тем или иным вопросам. Политолог Марат Баширов в свою очередь пояснил, что статью Путина в немецкой прессе можно считать знаком, что Россия ценит германский народ, который помнит тот страшный период. Причем, по его словам, Россия прекрасно понимает, что не народ виноват в трагедии, а виноваты власти фашистской Германии в то время, которые организовали то страшное наступление."То, что он опубликовал в германской прессе, это знак доверия народу Германии. И вместе с тем, мы не перестаем говорить о том, что нельзя искажать историю, надо помнить о тех страшных событиях, надо хранить эту память, и, конечно, её не может хранить только один народ. Её должны сохранять на самом деле все те, кто были в коалиции против фашистского режима, и самое главное, мы должны искать проявления фашизма в нашей сегодняшней действительности и искоренять их, не давать поблажек, чтобы эта страшная трагедия для всего мира не повторилась", - считает Баширов."Статья позволяет подробно остановиться на значимой теме как для России, так и всего мира, но и важнейший урон, глобальный, в целом для человечества, потому что это самая страшная и разрушительная война. Война с самыми большими потерями, которая научила человечество пониманию того, что никогда более повторять такое нельзя, и все, от кого это зависит, обязаны приложить любые требующие для этого усилия, чтобы такого рода войны больше не повторялись, не сотрясали человечество и всю планету", - заключил Коньков.

https://ria.ru/20210622/putin-1738066684.html

https://ria.ru/20210622/minuta-1738056492.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1733868702.html

россия

европа

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россия, марат баширов, александр коньков, великая отечественная война (1941-1945), нато, владимир путин, европа, ссср, в мире