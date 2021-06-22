https://ria.ru/20210622/putin-1738065751.html

Путин: россияне будут делать все, чтобы страна была великой державой

Путин: россияне будут делать все, чтобы страна была великой державой - РИА Новости, 22.06.2021

Путин: россияне будут делать все, чтобы страна была великой державой

Россияне склоняют головы перед павшими в Великой Отечественной войне и ушедшими ветеранами и будут делать все, чтобы Россия была великой и могучей державой,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:05

2021-06-22T13:05

2021-06-22T16:01

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россияне склоняют головы перед павшими в Великой Отечественной войне и ушедшими ветеранами и будут делать все, чтобы Россия была великой и могучей державой, заявил президент РФ Владимир Путин.Во вторник, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны президент РФ принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены."Здесь, у Вечного огня мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби к ним обращены все наши мысли и чувства. Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой", - сказал Путин после возложения.Он подчеркнул, что россияне всегда будут благодарны "шагнувшим в бессмертие победителям" - тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир."Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", - сказал Путин.После этого президент объявил минуту молчания.

https://ria.ru/20210622/putin-1738058687.html

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

россия

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россия, владимир путин, общество