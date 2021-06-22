Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/putin-1738036899.html
Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году
Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 22.06.2021
Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году
Президент России Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы безвольно его поддержали, что привело к расколу... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:59
2021-06-22T16:22
россия
владимир путин
европа
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737699102_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_fa1a62bdd93202c483037a1b1342ff8d.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы безвольно его поддержали, что привело к расколу внутри страны и выходу Крыма из ее состава.Глава государства также отметил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с Западом или с Россией и именно эта агрессивная политика привела к украинской трагедии.В своей статье для немецкой газеты Zeit Путин высказался о расширении НАТО, что, по его мнению, фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. "О чем, кстати, предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ – Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", — отметил Путин.Он также высказался о событиях на Украине. "Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине", — пишет президент."С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" — заявил Путин.
https://ria.ru/20210610/dokumenty-1736386380.html
https://ria.ru/20210616/illyuzii-1737297110.html
россия
европа
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737699102_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b5415e31c77eaa92ebb5c3b3a56f5724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, европа, сша, украина, в мире
Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году
10:59 22.06.2021 (обновлено: 16:22 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а Европа его поддержала

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы безвольно его поддержали, что привело к расколу внутри страны и выходу Крыма из ее состава.
Глава государства также отметил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с Западом или с Россией и именно эта агрессивная политика привела к украинской трагедии.
Столкновения в центре Киева. 2014 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 02:14
Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году
В своей статье для немецкой газеты Zeit Путин высказался о расширении НАТО, что, по его мнению, фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. "О чем, кстати, предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ – Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", — отметил Путин.
Он также высказался о событиях на Украине. "Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине", — пишет президент.
"С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" — заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 19:28Саммит Путина и Байдена
Путин заявил, что у него нет иллюзий насчет отношений с США
 
РоссияВладимир ПутинЕвропаСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:00В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
Лента новостейМолния