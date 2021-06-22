Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году
10:59 22.06.2021 (обновлено: 16:22 22.06.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а Европа его поддержала
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы безвольно его поддержали, что привело к расколу внутри страны и выходу Крыма из ее состава.
Глава государства также отметил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с Западом или с Россией и именно эта агрессивная политика привела к украинской трагедии.
В своей статье для немецкой газеты Zeit Путин высказался о расширении НАТО, что, по его мнению, фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. "О чем, кстати, предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ – Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", — отметил Путин.
Он также высказался о событиях на Украине. "Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине", — пишет президент.
"С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" — заявил Путин.