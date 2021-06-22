https://ria.ru/20210622/putin-1738036899.html

Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году

Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 22.06.2021

Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году

Президент России Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы безвольно его поддержали, что привело к расколу... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:59

2021-06-22T10:59

2021-06-22T16:22

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы безвольно его поддержали, что привело к расколу внутри страны и выходу Крыма из ее состава.Глава государства также отметил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с Западом или с Россией и именно эта агрессивная политика привела к украинской трагедии.В своей статье для немецкой газеты Zeit Путин высказался о расширении НАТО, что, по его мнению, фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. "О чем, кстати, предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ – Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", — отметил Путин.Он также высказался о событиях на Украине. "Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине", — пишет президент."С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" — заявил Путин.

https://ria.ru/20210610/dokumenty-1736386380.html

https://ria.ru/20210616/illyuzii-1737297110.html

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россия, владимир путин, европа, сша, украина, в мире