https://ria.ru/20210622/putin-1738035614.html

Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы

Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы - РИА Новости, 22.06.2021

Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы

Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, отметил, что... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:49

2021-06-22T10:49

2021-06-22T10:53

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, отметил, что для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение российского народа и немцев.Текст статьи президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."Хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии", - отметил он.

https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html

европа

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владимир путин, европа, в мире