https://ria.ru/20210622/putin-1738035614.html
Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы
Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы - РИА Новости, 22.06.2021
Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы
Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, отметил, что... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:49
2021-06-22T10:49
2021-06-22T10:53
владимир путин
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737435241_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_75d178a52d16a7d9fb0e67cfcf7687d3.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, отметил, что для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение российского народа и немцев.Текст статьи президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."Хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии", - отметил он.
https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737435241_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_8b8cd4892e60407ab949d5fa5b296b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, европа, в мире
Путин рассказал о роли примирения россиян и немцев для единой Европы
10:49 22.06.2021 (обновлено: 10:53 22.06.2021)
Путин считает, что для единой Европы колоссальную роль сыграло примирение россиян и немцев