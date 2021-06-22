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Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа
Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа - РИА Новости, 22.06.2021
Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа
Ведущие российские телеканалы закладывают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным три часа эфирного времени, следует из опубликованной программы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:30
2021-06-22T10:36
россия
прямая линия с владимиром путиным
россия-1 (телеканал)
первый канал (телеканал)
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ведущие российские телеканалы закладывают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным три часа эфирного времени, следует из опубликованной программы вещания.Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.Так, согласно опубликованной сетке вещания, у Первого канала, "России 1" и НТВ на прямую линию запланирован эфир с 12:00 до 15:00 по московскому времени.Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр к прямой линии с президентом. Также их интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги.
https://ria.ru/20210620/putin-1737739393.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), нтв (телеканал), владимир путин, общество
Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа
10:30 22.06.2021 (обновлено: 10:36 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Главные телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ведущие российские телеканалы закладывают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным три часа эфирного времени, следует из опубликованной программы вещания.
Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 00:23
Названа дата прямой линии Путина
Так, согласно опубликованной сетке вещания, у Первого канала, "России 1" и НТВ на прямую линию запланирован эфир с 12:00 до 15:00 по московскому времени.
Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр к прямой линии с президентом. Также их интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 14:27
Тема здравоохранения лидирует по вопросам к прямой линии с Путиным
 
РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымРоссия-1 (телеканал)Первый канал (телеканал)НТВ (телеканал)Владимир ПутинОбщество
 
 
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