https://ria.ru/20210622/putin-1738031018.html
Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа
Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа - РИА Новости, 22.06.2021
Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа
Ведущие российские телеканалы закладывают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным три часа эфирного времени, следует из опубликованной программы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:30
2021-06-22T10:30
2021-06-22T10:36
россия
прямая линия с владимиром путиным
россия-1 (телеканал)
первый канал (телеканал)
нтв (телеканал)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ведущие российские телеканалы закладывают на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным три часа эфирного времени, следует из опубликованной программы вещания.Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.Так, согласно опубликованной сетке вещания, у Первого канала, "России 1" и НТВ на прямую линию запланирован эфир с 12:00 до 15:00 по московскому времени.Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр к прямой линии с президентом. Также их интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги.
https://ria.ru/20210620/putin-1737739393.html
https://ria.ru/20210621/putin-1737907301.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), нтв (телеканал), владимир путин, общество
Телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа
10:30 22.06.2021 (обновлено: 10:36 22.06.2021)
Главные телеканалы заложили на прямую линию с Путиным три часа