Пушков резко ответил на слова польского политика о России
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Сенатор Пушков резко ответил на слова экс-главы МИД Польши Сикорского о России
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об "угрозе" со стороны России.
Ранее Сикорский заявил в интервью Der Spiegel, что "немцы просто не чувствуют угрозы со стороны России" благодаря Польше и странам Прибалтики, которые защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ. По его словам, "России придется вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись".
"Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям", - написал Пушков в своем Twitter.
Он отметил, что Россия не вторгнется в Прибалтику, а немцы не почувствуют угрозу.
"А Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!" – добавил сенатор.
На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России, комментируя подобные высказывания, неоднократно указывали, что Москва не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента Владимира Путина, российская "угроза" - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".