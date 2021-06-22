https://ria.ru/20210622/pushkov-1738005162.html

Пушков резко ответил на слова польского политика о России

Пушков резко ответил на слова польского политика о России - РИА Новости, 22.06.2021

Пушков резко ответил на слова польского политика о России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об "угрозе" со стороны России. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T01:33

2021-06-22T01:33

2021-06-22T01:33

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прибалтика

нато

алексей пушков

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в мире

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об "угрозе" со стороны России.Ранее Сикорский заявил в интервью Der Spiegel, что "немцы просто не чувствуют угрозы со стороны России" благодаря Польше и странам Прибалтики, которые защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ. По его словам, "России придется вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись"."Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям", - написал Пушков в своем Twitter.Он отметил, что Россия не вторгнется в Прибалтику, а немцы не почувствуют угрозу."А Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!" – добавил сенатор.На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России, комментируя подобные высказывания, неоднократно указывали, что Москва не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента Владимира Путина, российская "угроза" - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210614/duda-1736993081.html

https://ria.ru/20210614/kallas-1736934960.html

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россия, прибалтика, нато, алексей пушков, польша, в мире