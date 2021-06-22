США начали установку системы ПРО в Польше
15:00 22.06.2021 (обновлено: 16:48 22.06.2021)
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный на территории военной базы в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Агентство противоракетной обороны США сообщило о начале установки систем Aegis Ashore в Польше
"Началась установка системы вооружения Aegis Ashore в Польше. Агентство противоракетной обороны недавно достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своем объекте в Редзиково в Польше", — говорится в заявлении.
В 2002 году США вышли из договора с Россией по противоракетной обороне, сославшись на необходимость развития глобальной системы ПРО для защиты от "стран-изгоев" — Ирана и КНДР. В том же году США и Россия договорились осуществить ряд мер, направленных на "укрепление доверия и расширение транспарентности в сфере противоракетной обороны".
Однако затем США приступили к развертыванию своей ПРО в Польше и Чехии. В 2009 году этот курс был скорректирован в пользу так называемой "нестратегической адаптивной системы ПРО".
Сейчас элементы американской системы ПРО размещены на континентальной части США, в Европе (Польше и Румынии) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Морские средства перехвата баллистических ракет (эсминцы с противоракетами) развернуты вблизи побережья России и Китая. Эти страны последовательно выступают против развертывания американской ПРО, считая ее угрозой своей национальной безопасности. Кроме того, у России вызывает обеспокоенность то, что на базах ПРО в Румынии и Польше используются универсальные пусковые установки, с которых на кораблях осуществляются пуски противоракет и крылатых ракет. Замена противоракет крылатыми ракетами может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки — в этом случае под прицелом крылатых ракет окажется вся европейская часть России.