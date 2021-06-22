https://ria.ru/20210622/pro-1738088812.html

США начали установку системы ПРО в Польше

США начали установку системы ПРО в Польше - РИА Новости, 22.06.2021

США начали установку системы ПРО в Польше

США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше, говорится в заявлении американского Агентства противоракетной... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:00

2021-06-22T15:00

2021-06-22T16:48

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше, говорится в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA)."Началась установка системы вооружения Aegis Ashore в Польше. Агентство противоракетной обороны недавно достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своем объекте в Редзиково в Польше", — говорится в заявлении.В 2002 году США вышли из договора с Россией по противоракетной обороне, сославшись на необходимость развития глобальной системы ПРО для защиты от "стран-изгоев" — Ирана и КНДР. В том же году США и Россия договорились осуществить ряд мер, направленных на "укрепление доверия и расширение транспарентности в сфере противоракетной обороны".Однако затем США приступили к развертыванию своей ПРО в Польше и Чехии. В 2009 году этот курс был скорректирован в пользу так называемой "нестратегической адаптивной системы ПРО".Сейчас элементы американской системы ПРО размещены на континентальной части США, в Европе (Польше и Румынии) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Морские средства перехвата баллистических ракет (эсминцы с противоракетами) развернуты вблизи побережья России и Китая. Эти страны последовательно выступают против развертывания американской ПРО, считая ее угрозой своей национальной безопасности. Кроме того, у России вызывает обеспокоенность то, что на базах ПРО в Румынии и Польше используются универсальные пусковые установки, с которых на кораблях осуществляются пуски противоракет и крылатых ракет. Замена противоракет крылатыми ракетами может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки — в этом случае под прицелом крылатых ракет окажется вся европейская часть России.

https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html

https://ria.ru/20210622/istrebiteli-1738064085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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