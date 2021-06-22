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В Кремле оценили слова Москальковой о дискриминации непривитых россиян
В Кремле оценили слова Москальковой о дискриминации непривитых россиян - РИА Новости, 22.06.2021
В Кремле оценили слова Москальковой о дискриминации непривитых россиян
Слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых россиян нуждаются в обсуждении, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:35
2021-06-22T12:35
2021-06-22T13:19
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых россиян нуждаются в обсуждении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее омбудсмен назвала нечестной игрой попытки заставить людей вакцинироваться. По ее мнению, важно найти решение для тех, кто не может этого сделать по состоянию здоровья.По его мнению, непривитые и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение. "Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит", — добавил он.Песков также отметил, что в мире пока нет единого стандарта на этот счет: где-то учитывают только прививку, где-то еще и наличие антител. В любом случае прививка, как он считает, не самоцель. "Самоцель — это иммунизация. Иммунизация наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммyнного ответа организма", — сказал пресс-секретарь главы государства.Вакцинация проходит во всех регионах страны. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Кремле оценили слова Москальковой о дискриминации непривитых россиян
12:35 22.06.2021 (обновлено: 13:19 22.06.2021)
В Кремле назвали слова Москальковой о дискриминации непривитых россиян поводом для обсуждения
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой
о дискриминации непривитых россиян нуждаются в обсуждении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Ранее омбудсмен назвала нечестной игрой попытки заставить людей вакцинироваться. По ее мнению, важно найти решение для тех, кто не может этого сделать по состоянию здоровья.
"Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер", — прокомментировал представитель Кремля.
По его мнению, непривитые и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение. "Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит", — добавил он.
Песков также отметил, что в мире пока нет единого стандарта на этот счет: где-то учитывают только прививку, где-то еще и наличие антител. В любом случае прививка, как он считает, не самоцель. "Самоцель — это иммунизация. Иммунизация наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммyнного ответа организма", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Вакцинация проходит во всех регионах страны. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.