https://ria.ru/20210622/prigovor-1738158894.html
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве
Тверской суд Москвы назначил по два года колонии общего режима уроженке Украины Ольге Бендас и жителю Мурманской области Александру Глушкову, обвиняемым в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T22:12
2021-06-22T22:12
2021-06-22T22:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил по два года колонии общего режима уроженке Украины Ольге Бендас и жителю Мурманской области Александру Глушкову, обвиняемым в нанесении ударов полицейскому на несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Тверского суда Москвы Бендас признана виновной в преступлении, предусмотренном ст. 318, ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Глушков также приговорен к двум годам, добавили в суде.Обвиняемые признали вину и рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке, что гарантировало бы им более мягкое наказание, однако суд решил исследовать доказательства в полном объеме. Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы.По данным СК, 23 января участники несогласованного мероприятия вблизи Пушкинской площади нанесли полицейскому поочередно по несколько ударов в область головы и туловища.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
https://ria.ru/20210524/prigovor-1733661789.html
https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, москва, происшествия
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве
22:12 22.06.2021 (обновлено: 22:57 22.06.2021)
Суд вынес приговор уроженке Украины и жителю Заполярья, напавших на полицейского в Москве
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Тверской суд Москвы
назначил по два года колонии общего режима уроженке Украины Ольге Бендас и жителю Мурманской области
Александру Глушкову, обвиняемым в нанесении ударов полицейскому на несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Тверского суда Москвы Бендас признана виновной в преступлении, предусмотренном ст. 318, ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Глушков также приговорен к двум годам, добавили в суде.
Обвиняемые признали вину и рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке, что гарантировало бы им более мягкое наказание, однако суд решил исследовать доказательства в полном объеме. Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы.
По данным СК
, 23 января участники несогласованного мероприятия вблизи Пушкинской площади нанесли полицейскому поочередно по несколько ударов в область головы и туловища.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).