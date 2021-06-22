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Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве
Тверской суд Москвы назначил по два года колонии общего режима уроженке Украины Ольге Бендас и жителю Мурманской области Александру Глушкову, обвиняемым в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T22:12
2021-06-22T22:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил по два года колонии общего режима уроженке Украины Ольге Бендас и жителю Мурманской области Александру Глушкову, обвиняемым в нанесении ударов полицейскому на несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Тверского суда Москвы Бендас признана виновной в преступлении, предусмотренном ст. 318, ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Глушков также приговорен к двум годам, добавили в суде.Обвиняемые признали вину и рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке, что гарантировало бы им более мягкое наказание, однако суд решил исследовать доказательства в полном объеме. Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы.По данным СК, 23 января участники несогласованного мероприятия вблизи Пушкинской площади нанесли полицейскому поочередно по несколько ударов в область головы и туловища.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
https://ria.ru/20210524/prigovor-1733661789.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, москва, происшествия
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в нападении на полицейского в Москве
22:12 22.06.2021 (обновлено: 22:57 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкУроженка Украины Ольга Бендас, задержанная за нападение на сотрудников Росгвардии на несогласованной акции в Москве 23 января
Уроженка Украины Ольга Бендас, задержанная за нападение на сотрудников Росгвардии на несогласованной акции в Москве 23 января - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Суд вынес приговор уроженке Украины и жителю Заполярья, напавших на полицейского в Москве

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил по два года колонии общего режима уроженке Украины Ольге Бендас и жителю Мурманской области Александру Глушкову, обвиняемым в нанесении ударов полицейскому на несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Тверского суда Москвы Бендас признана виновной в преступлении, предусмотренном ст. 318, ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Глушков также приговорен к двум годам, добавили в суде.
Обвиняемые признали вину и рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке, что гарантировало бы им более мягкое наказание, однако суд решил исследовать доказательства в полном объеме. Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 15:00
Мосгорсуд утвердил наказание напавшему на полицейского на незаконной акции
По данным СК, 23 января участники несогласованного мероприятия вблизи Пушкинской площади нанесли полицейскому поочередно по несколько ударов в область головы и туловища.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:18
Таксист, бросивший ограждение в росгвардейца, получил два года колонии
 
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