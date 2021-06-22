https://ria.ru/20210622/priglashenie-1738136201.html

В Киеве заявили, что Меркель пригласила Зеленского в Берлин

В Киеве заявили, что Меркель пригласила Зеленского в Берлин - РИА Новости, 22.06.2021

В Киеве заявили, что Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить с рабочим визитом Берлин для обсуждения мирного урегулирования... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:32

2021-06-22T18:32

2021-06-22T18:32

донецкая народная республика

владимир зеленский

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оон

берлин (город)

украина

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КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить с рабочим визитом Берлин для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам телефонного разговора двух лидеров."Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Со своей стороны федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что в ходе разговора Зеленский подтвердил свое приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости страны, которые пройдут в августе.Помимо этого лидеры двух государств обсудили важность исторической ответственности за преступления нацизма в связи с Днем скорби и памяти жертв войны.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/merkel-1738130210.html

https://ria.ru/20210622/obse-1738126679.html

донецкая народная республика

берлин (город)

украина

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донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, оон, берлин (город), украина, в мире