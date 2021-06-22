https://ria.ru/20210622/pozhar-1738162357.html

В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар

В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар

Возгорание произошло в здании МВД на Житной улице в Москве, его ликвидировали, пострадавших нет, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T23:25

2021-06-22T23:25

2021-06-22T23:25

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в здании МВД на Житной улице в Москве, его ликвидировали, пострадавших нет, сообщается на сайте МВД Медиа."Сегодня около 21 часа 50 минут в одном из технических помещений административного здания МВД России, расположенного по адресу улица Житная, д 12, по предварительной информации, вследствие перенагрузки системы охлаждения в серверной произошло задымление", - говорится в сообщении.Отмечается, что задымление ликвидировано, пострадавших нет. Работа информационных и телекоммуникационных систем не нарушена."Точные причины произошедшего будут установлены по результатам необходимых проверочных мероприятий", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210621/pozhar-1737930381.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия