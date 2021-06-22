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В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар
В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар
Возгорание произошло в здании МВД на Житной улице в Москве, его ликвидировали, пострадавших нет, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T23:25
2021-06-22T23:25
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в здании МВД на Житной улице в Москве, его ликвидировали, пострадавших нет, сообщается на сайте МВД Медиа."Сегодня около 21 часа 50 минут в одном из технических помещений административного здания МВД России, расположенного по адресу улица Житная, д 12, по предварительной информации, вследствие перенагрузки системы охлаждения в серверной произошло задымление", - говорится в сообщении.Отмечается, что задымление ликвидировано, пострадавших нет. Работа информационных и телекоммуникационных систем не нарушена."Точные причины произошедшего будут установлены по результатам необходимых проверочных мероприятий", - добавляется в сообщении.
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москва, происшествия
В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар
23:25 22.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

В Москве в здании МВД на Житной улице произошел пожар

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в здании МВД на Житной улице в Москве, его ликвидировали, пострадавших нет, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сегодня около 21 часа 50 минут в одном из технических помещений административного здания МВД России, расположенного по адресу улица Житная, д 12, по предварительной информации, вследствие перенагрузки системы охлаждения в серверной произошло задымление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задымление ликвидировано, пострадавших нет. Работа информационных и телекоммуникационных систем не нарушена.
"Точные причины произошедшего будут установлены по результатам необходимых проверочных мероприятий", - добавляется в сообщении.
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