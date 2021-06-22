https://ria.ru/20210622/pomoschnik-1738163502.html

Эксперт по России может стать помощником главы Пентагона

Эксперт по России может стать помощником главы Пентагона - РИА Новости, 22.06.2021

Эксперт по России может стать помощником главы Пентагона

Президент США Джо Байден предложил эксперта по России Селесту Уолландер на пост помощника главы минобороны по международным вопросам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T23:51

2021-06-22T23:51

2021-06-22T23:51

россия

селеста уолландер

ближний восток

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил эксперта по России Селесту Уолландер на пост помощника главы минобороны по международным вопросам, сообщает пресс-служба Белого домаУолландер, которая возглавляет Фонд США-Россия, ранее занимала должность специального помощника президента по России и Центральной Азии в Национальном совете безопасности. На ее счету более 80 публикаций на тему европейской и евразийской безопасности, а также по международной и оборонной стратегии России.По оценке высокопоставленных чиновников США, которые приводит издание Axios, глубокий профессионализм, работа в Пентагоне позволят Уолландер привнести в работу на посту помощника главы минобороны "опыт в оборонной дипломатии".Издание отмечает, что помощник по международным вопросам как правило сопровождает главу Пентагона в поездках по Европе, Ближнему Востоку и Африке, обеспечивает доведение политики ведомства до иностранных правительств и помогает утверждать продажу оружия.Для утверждения на должность кандидатуру Уолландер должен будет одобрить Сенат США.

https://ria.ru/20210615/ikao-1737147431.html

россия

ближний восток

сша

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россия, селеста уолландер, ближний восток, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире