Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/pomosch-1738149779.html
Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую
Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую - РИА Новости, 22.06.2021
Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую
Альфа-Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения "Доходы", которая позволяет бесплатно подать... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:21
2021-06-22T20:38
федеральная налоговая служба (фнс россии)
альфа-банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_516b5f012075eb868c7c2721bf129fbb.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Альфа-Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения "Доходы", которая позволяет бесплатно подать декларацию в налоговую службу, сообщает пресс-служба кредитной организации.Для подачи декларации нет необходимости приезжать ни в отделение Федеральной налоговой службы (ФНС), ни в банк. "Достаточно подключить сервис Альфа-Банка "Бухгалтерия" и за пару минут получить квалифицированную электронную подпись. Клиенту остается только проверить и сформировать декларацию", - говорится в пресс-релизе.Сервис "Бухгалтерия" помогает с расчётом налогов и взносов, формирует платежи и напоминает, когда их нужно оплатить. Также Альфа-Банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк и дарит своим клиентам 300 000 бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи.
https://realty.ria.ru/20210603/obligatsii-1735433095.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15d99c08dd8079a49f548adc78c85b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная налоговая служба (фнс россии), альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую

20:21 22.06.2021 (обновлено: 20:38 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Альфа-Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения "Доходы", которая позволяет бесплатно подать декларацию в налоговую службу, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Для подачи декларации нет необходимости приезжать ни в отделение Федеральной налоговой службы (ФНС), ни в банк.
"Достаточно подключить сервис Альфа-Банка "Бухгалтерия" и за пару минут получить квалифицированную электронную подпись. Клиенту остается только проверить и сформировать декларацию", - говорится в пресс-релизе.
"Мы снимаем с предпринимателей всю головную боль, связанную с подготовкой декларации и общением с ФНС. Причем, в отличие от конкурентов, Альфа-Банк предоставляет сервис бесплатно", — отметила руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.
Сервис "Бухгалтерия" помогает с расчётом налогов и взносов, формирует платежи и напоминает, когда их нужно оплатить. Также Альфа-Банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк и дарит своим клиентам 300 000 бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи.
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 19:00Петербургский международный экономический форум
"Дом.РФ" и Альфа-банк договорились об облигациях на 300 млрд рублей
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Лента новостейМолния