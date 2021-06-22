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Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую
Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую - РИА Новости, 22.06.2021
Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую
Альфа-Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения "Доходы", которая позволяет бесплатно подать... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:21
2021-06-22T20:21
2021-06-22T20:38
федеральная налоговая служба (фнс россии)
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Альфа-Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощённой системе налогообложения "Доходы", которая позволяет бесплатно подать декларацию в налоговую службу, сообщает пресс-служба кредитной организации.Для подачи декларации нет необходимости приезжать ни в отделение Федеральной налоговой службы (ФНС), ни в банк. "Достаточно подключить сервис Альфа-Банка "Бухгалтерия" и за пару минут получить квалифицированную электронную подпись. Клиенту остается только проверить и сформировать декларацию", - говорится в пресс-релизе.Сервис "Бухгалтерия" помогает с расчётом налогов и взносов, формирует платежи и напоминает, когда их нужно оплатить. Также Альфа-Банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк и дарит своим клиентам 300 000 бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи.
https://realty.ria.ru/20210603/obligatsii-1735433095.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), альфа-банк, новости компаний - экономика