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Культура
https://ria.ru/20210622/phoenix-1737899334.html
Хоакин Феникс и Руни Мара снова снимутся вместе, пишут СМИ
Хоакин Феникс и Руни Мара снова снимутся вместе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2021
Хоакин Феникс и Руни Мара снова снимутся вместе, пишут СМИ
Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара снова появятся вместе на большом экране. Речь о предстоящем фильме Линн Рэмси под названием "Полярная звезда"... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T01:55
2021-06-22T01:55
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара снова появятся вместе на большом экране. Речь о предстоящем фильме Линн Рэмси под названием "Полярная звезда" ("Polaris"), сообщает Collider. Об этом режиссер рассказала журналистам на Международном кинофестивале в Валенсии, более известном, как Cinema Jove.Дополнительные подробности о проекте режиссер пока не раскрыла. Но известно, что Линн Рэмси и исполнители ключевых ролей сейчас заняты в других картинах. Например, лауреат премии "Оскар" задействован в фильме Ари Астера "Бульвар Разочарование" и исторической драме Ридли Скотта "Kitbag", в которой играет Наполеона. Вскоре с ним также должна выйти лента Майка Миллса "Давай, давай".Руни Мара недавно присоединилась к актерскому составу экранизации романа Мириам Тэйвз "Говорящие женщины" (ленту снимет Сара Полли), а на декабрь запланирована премьера фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". В ней невеста Феникса исполнила одну из ключевых ролей. У Рэмси также есть несколько проектов в работе, среди которых адаптации романа Стивена Кинга "Девочка, которая любила Тома Гордона" и загадочного рассказа Маргарет Этвуд. Хоакин Феникс и Руни Мара ранее снимались в фильмах "Она" (2013), "Мария Магдалина" (2018) и "Не волнуйся, он далеко не уйдет" (2018).
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маргарет этвуд, ридли скотт, руни мара, хоакин феникс, валенсия (город), кино и сериалы, новости культуры

Хоакин Феникс и Руни Мара снова снимутся вместе, пишут СМИ

01:55 22.06.2021
 
© AP Photo / Joel C Ryan/InvisionХоакин Феникс и Руни Мара
Хоакин Феникс и Руни Мара - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / Joel C Ryan/Invision
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара снова появятся вместе на большом экране. Речь о предстоящем фильме Линн Рэмси под названием "Полярная звезда" ("Polaris"), сообщает Collider.
Об этом режиссер рассказала журналистам на Международном кинофестивале в Валенсии, более известном, как Cinema Jove.

"Он сумасшедший, но при этом лучший актер, которого я когда-либо встречала. У всего, что он делает на съемочной площадке, есть причина", — прокомментировала Рэмси, которая ранее сняла Феникса в своем триллере "Тебя никогда здесь не было" (2017).

Дополнительные подробности о проекте режиссер пока не раскрыла. Но известно, что Линн Рэмси и исполнители ключевых ролей сейчас заняты в других картинах.
Например, лауреат премии "Оскар" задействован в фильме Ари Астера "Бульвар Разочарование" и исторической драме Ридли Скотта "Kitbag", в которой играет Наполеона. Вскоре с ним также должна выйти лента Майка Миллса "Давай, давай".
Руни Мара недавно присоединилась к актерскому составу экранизации романа Мириам Тэйвз "Говорящие женщины" (ленту снимет Сара Полли), а на декабрь запланирована премьера фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". В ней невеста Феникса исполнила одну из ключевых ролей.
У Рэмси также есть несколько проектов в работе, среди которых адаптации романа Стивена Кинга "Девочка, которая любила Тома Гордона" и загадочного рассказа Маргарет Этвуд.
Хоакин Феникс и Руни Мара ранее снимались в фильмах "Она" (2013), "Мария Магдалина" (2018) и "Не волнуйся, он далеко не уйдет" (2018).
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