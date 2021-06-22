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Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным
Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным - РИА Новости, 22.06.2021
Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным
Акцент при проведении прямой линии с Владимиром Путиным будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:30
2021-06-22T13:30
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акцент при проведении прямой линии с Владимиром Путиным будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что студии в этом году не будет.Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени."С президентом будет ведущий, естественно, ведущий, который вместе с президентом к прямой линии готовится, работает со всем массивом вопросов. По понятным соображениям, студии в этом году не будет. Линия высокотехнологичная будет", - ответил Песков на вопрос журналистов о нововведениях в формат проведения прямой линии с президентом.Упор при проведении мероприятия в этом году, по словам пресс-секретаря главы государства, будет сделан на приложение для смартфонов.Кроме того, как уточнил пресс-секретарь президента, Путин "будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют".Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр к прямой линии с президентом. Также их интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги. 0-
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прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, технологии, общество
Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным
13:30 22.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акцент при проведении прямой линии с Владимиром Путиным будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что студии в этом году не будет.
Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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"С президентом будет ведущий, естественно, ведущий, который вместе с президентом к прямой линии готовится, работает со всем массивом вопросов. По понятным соображениям, студии в этом году не будет. Линия высокотехнологичная будет", - ответил Песков на вопрос журналистов о нововведениях в формат проведения прямой линии с президентом.
Упор при проведении мероприятия в этом году, по словам пресс-секретаря главы государства, будет сделан на приложение для смартфонов.
"Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом, радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира или сформулировать свой вопрос письменно. То есть, это абсолютно мультиформатное приложение для смартфонов, и на него мы ставим акцент... Я бы так сказал, что девиз этой прямой линии - "без лишний посредников". Люди напрямую общаются с главой государства, со своим президентом", - отметил Песков.
Кроме того, как уточнил пресс-секретарь президента, Путин "будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют".
Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр к прямой линии с президентом. Также их интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги. 0-
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Тема здравоохранения лидирует по вопросам к прямой линии с Путиным
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымДмитрий ПесковВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
 
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