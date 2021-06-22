Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/perm-1738075410.html
В Перми студенты напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на машине
В Перми студенты напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на машине - РИА Новости, 22.06.2021
В Перми студенты напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на машине
Студенты из Перми напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на его машине, сейчас юноши заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:50
2021-06-22T13:50
россия
пермский край
такси
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Студенты из Перми напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на его машине, сейчас юноши заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Пермскому краю.По данным ведомства, трое студентов-второкурсников пермского колледжа накануне обратились в службу такси и вызвали машину. Они отправились на одну из улиц в Индустриальном районе Перми. Под конец поездки пассажиры ударили водителя ножом в грудь и шею, после чего поехали кататься на его машине по городу. При этом раненый водитель оставался на заднем сиденье. Через короткий промежуток времени юноши на авто врезались в бордюр и убежали.Автомобиль с таксистом позднее обнаружили жители, о чем сообщили в полицию. Пострадавший был госпитализирован. Студентов быстро задержали. Двоих - в колледже во время лекции, еще одного, когда он гулял с собакой у дома. Полицейские установили их личности по записям с камер наружного наблюдения, расположенных вблизи места преступления. При этом на видео видно, как один из молодых людей крестится."Никто из задержанных ранее не был судим. В настоящий момент они заключены под стражу", - говорится в сообщении. Юношам вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Уточняется, что студентам грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее проблем с законом они не имели, по месту учёбы характеризовались положительно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/ugon-1602655906.html
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пермский край, такси, происшествия
В Перми студенты напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на машине
13:50 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Студенты из Перми напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на его автомобиле

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Студенты из Перми напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на его машине, сейчас юноши заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Пермскому краю.
По данным ведомства, трое студентов-второкурсников пермского колледжа накануне обратились в службу такси и вызвали машину. Они отправились на одну из улиц в Индустриальном районе Перми. Под конец поездки пассажиры ударили водителя ножом в грудь и шею, после чего поехали кататься на его машине по городу. При этом раненый водитель оставался на заднем сиденье. Через короткий промежуток времени юноши на авто врезались в бордюр и убежали.
Автомобиль такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:35
Пранкеры угнали такси бизнес-класса в центре Москвы
Автомобиль с таксистом позднее обнаружили жители, о чем сообщили в полицию. Пострадавший был госпитализирован. Студентов быстро задержали. Двоих - в колледже во время лекции, еще одного, когда он гулял с собакой у дома. Полицейские установили их личности по записям с камер наружного наблюдения, расположенных вблизи места преступления. При этом на видео видно, как один из молодых людей крестится.
"Никто из задержанных ранее не был судим. В настоящий момент они заключены под стражу", - говорится в сообщении. Юношам вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Уточняется, что студентам грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее проблем с законом они не имели, по месту учёбы характеризовались положительно.
 
РоссияПермский крайТаксиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Лента новостейМолния