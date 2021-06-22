https://ria.ru/20210622/perm-1738075410.html

В Перми студенты напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на машине

В Перми студенты напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на машине - РИА Новости, 22.06.2021

В Перми студенты напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на машине

Студенты из Перми напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на его машине, сейчас юноши заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:50

2021-06-22T13:50

2021-06-22T13:50

россия

пермский край

такси

происшествия

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ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Студенты из Перми напали с ножом на таксиста, чтобы покататься на его машине, сейчас юноши заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Пермскому краю.По данным ведомства, трое студентов-второкурсников пермского колледжа накануне обратились в службу такси и вызвали машину. Они отправились на одну из улиц в Индустриальном районе Перми. Под конец поездки пассажиры ударили водителя ножом в грудь и шею, после чего поехали кататься на его машине по городу. При этом раненый водитель оставался на заднем сиденье. Через короткий промежуток времени юноши на авто врезались в бордюр и убежали.Автомобиль с таксистом позднее обнаружили жители, о чем сообщили в полицию. Пострадавший был госпитализирован. Студентов быстро задержали. Двоих - в колледже во время лекции, еще одного, когда он гулял с собакой у дома. Полицейские установили их личности по записям с камер наружного наблюдения, расположенных вблизи места преступления. При этом на видео видно, как один из молодых людей крестится."Никто из задержанных ранее не был судим. В настоящий момент они заключены под стражу", - говорится в сообщении. Юношам вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Уточняется, что студентам грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее проблем с законом они не имели, по месту учёбы характеризовались положительно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/ugon-1602655906.html

россия

пермский край

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россия, пермский край, такси, происшествия