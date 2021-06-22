https://ria.ru/20210622/peregovory-1738114066.html

В Хабаровске начались переговоры о совместных учениях России и Китая

В Хабаровске начались переговоры о совместных учениях России и Китая - РИА Новости, 22.06.2021

В Хабаровске начались переговоры о совместных учениях России и Китая

Восточный военный округ (ВВО) и народно-освободительная армия Китая (НОАК) начали переговоры о проведении совместных учений "Запад/Взаимодействие - 2021" на... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:03

2021-06-22T17:03

2021-06-22T17:03

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народно-освободительная армия китая

китай

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безопасность

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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Восточный военный округ (ВВО) и народно-освободительная армия Китая (НОАК) начали переговоры о проведении совместных учений "Запад/Взаимодействие - 2021" на территории КНР, сообщает пресс-служба ВВО."В Хабаровске стартовали переговоры с представителями НОАК по организации участия подразделений ВВО в совместном оперативно-стратегическом учении "Запад/Взаимодействие - 2021", - сказано в сообщении.Ожидается, что до конца недели стороны согласуют порядок прибытия российского воинского контингента в КНР, план учений и порядок материально-технического обеспечения."Предварительно от ВВО в маневрах примут участие личный состав мотострелкового соединения до батальона включительно, подразделения оперативно-тактической авиации, сводный отряд армейской авиации", – сказал начальник отдела международного военного сотрудничества ВВО полковник Иван Тараев, которого цитирует пресс-служба.По плану учения пройдут на полигоне НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР во второй половине 2021 года.

https://ria.ru/20210620/kitay-1737790455.html

китай

хабаровск

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народно-освободительная армия китая, китай, хабаровск, безопасность