Ученые подтвердили пользу кофе для печени
10:41 22.06.2021 (обновлено: 16:30 22.06.2021)
Ученые выяснили, что употребление кофе снижает риск развития хронических заболеваний печени
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Употребление кофе может защитить организм от серьезных заболеваний печени, пишет The Guardian со ссылкой на работу ученых из Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге.
Группа исследователей изучала состояние печени 494 585 пациентов на протяжении почти 11 лет. В итоге они зарегистрировали более 3600 случаев хронических заболеваний печени, а также 301 смертельный исход.
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Анализ показал, что после учета индекса массы тела, потребления алкоголя и статуса курения у тех, кто пил любые объемы кофе, риск развития хронической или жировой болезни печени был на 20% меньше. Риск смерти от таких болезней у любителей кофе оказался на 49% ниже.
"По результатам большой выборки в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени", — сказал профессор Пол Родерик, один из авторов работы.
При этом ученые отмечают, что от болезней печени нельзя избавиться только с помощью напитка. Специалисты советуют сократить употребление алкоголя и поддерживать нормальный вес при помощи правильного питания и физических упражнений.
Хроническое заболевание печени (ХЗП) — серьезная проблема для здравоохранения во всем мире. С 1990 по 2017 год смертность от ХЗП увеличилась с 899 000 (1,9%) до 1,32 миллиона (2,4%). Чаще всего болезнь встречается в странах с низким и средним уровнем дохода: в Африке к югу от Сахары, Центральной и Южной Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.
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