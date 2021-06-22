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Ученые подтвердили пользу кофе для печени
Ученые подтвердили пользу кофе для печени - РИА Новости, 22.06.2021
Ученые подтвердили пользу кофе для печени
Употребление кофе может защитить организм от серьезных заболеваний печени, пишет The Guardian со ссылкой на работу ученых из Саутгемптонского университета и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:41
2021-06-22T16:30
восточная европа
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Употребление кофе может защитить организм от серьезных заболеваний печени, пишет The Guardian со ссылкой на работу ученых из Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге.Группа исследователей изучала состояние печени 494 585 пациентов на протяжении почти 11 лет. В итоге они зарегистрировали более 3600 случаев хронических заболеваний печени, а также 301 смертельный исход.Анализ показал, что после учета индекса массы тела, потребления алкоголя и статуса курения у тех, кто пил любые объемы кофе, риск развития хронической или жировой болезни печени был на 20% меньше. Риск смерти от таких болезней у любителей кофе оказался на 49% ниже."По результатам большой выборки в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени", — сказал профессор Пол Родерик, один из авторов работы.При этом ученые отмечают, что от болезней печени нельзя избавиться только с помощью напитка. Специалисты советуют сократить употребление алкоголя и поддерживать нормальный вес при помощи правильного питания и физических упражнений.Хроническое заболевание печени (ХЗП) — серьезная проблема для здравоохранения во всем мире. С 1990 по 2017 год смертность от ХЗП увеличилась с 899 000 (1,9%) до 1,32 миллиона (2,4%). Чаще всего болезнь встречается в странах с низким и средним уровнем дохода: в Африке к югу от Сахары, Центральной и Южной Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.
https://ria.ru/20210610/idealno-1736383311.html
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восточная европа
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восточная европа, здоровье - общество, южная америка, эдинбург (город)
Ученые подтвердили пользу кофе для печени
10:41 22.06.2021 (обновлено: 16:30 22.06.2021)
 
© Pixabay / Alexas_FotosКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Pixabay / Alexas_Fotos

Ученые выяснили, что употребление кофе снижает риск развития хронических заболеваний печени

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Употребление кофе может защитить организм от серьезных заболеваний печени, пишет The Guardian со ссылкой на работу ученых из Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге.
Группа исследователей изучала состояние печени 494 585 пациентов на протяжении почти 11 лет. В итоге они зарегистрировали более 3600 случаев хронических заболеваний печени, а также 301 смертельный исход.
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Анализ показал, что после учета индекса массы тела, потребления алкоголя и статуса курения у тех, кто пил любые объемы кофе, риск развития хронической или жировой болезни печени был на 20% меньше. Риск смерти от таких болезней у любителей кофе оказался на 49% ниже.
"По результатам большой выборки в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени", — сказал профессор Пол Родерик, один из авторов работы.
При этом ученые отмечают, что от болезней печени нельзя избавиться только с помощью напитка. Специалисты советуют сократить употребление алкоголя и поддерживать нормальный вес при помощи правильного питания и физических упражнений.
Хроническое заболевание печени (ХЗП) — серьезная проблема для здравоохранения во всем мире. С 1990 по 2017 год смертность от ХЗП увеличилась с 899 000 (1,9%) до 1,32 миллиона (2,4%). Чаще всего болезнь встречается в странах с низким и средним уровнем дохода: в Африке к югу от Сахары, Центральной и Южной Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.
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