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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210622/partnerstvo-1738137969.html
Губернатор Рязанской области призвал расширять партнерство с Казахстаном
Губернатор Рязанской области призвал расширять партнерство с Казахстаном - РИА Новости, 22.06.2021
Губернатор Рязанской области призвал расширять партнерство с Казахстаном
Партнерские отношения Рязанской области с Казахстаном необходимо использовать для выхода предприятий на экспорт, в том числе расширения поставок производимой... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:40
2021-06-22T18:40
рязанская область
николай любимов
рязанская область
казахстан
экономика
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РЯЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Партнерские отношения Рязанской области с Казахстаном необходимо использовать для выхода предприятий на экспорт, в том числе расширения поставок производимой продукции на казахстанском и российском рынках, заявил губернатор Николай Любимов.В рамках деловой миссии делегации Рязанской области в Казахстан Любимов принял участие в круглом столе, который был организован для представителей предпринимательского сообщества обеих сторон в целях развития дальнейшего сотрудничества."Рязанская делегация не первый раз в Казахстане. Как показывает практика, количество прямых контактов напрямую отражается на динамике развития сотрудничества. Мы были у вас в 2018 и 2020 году. Итогом только этих бизнес-миссий стало восемь крупных взаимовыгодных контрактов. Еще больше конструктивных связей возникло в последние годы в ходе международных выставок, организуемых в Казахстане. Их участниками уже традиционно становятся рязанские предприятия. Закономерным результатом взаимного торгового интереса стало лидирующее место Казахстана в числе наших основных экспортных контрагентов", – сказал Любимов.По его словам, внешнеторговый товарооборот Рязанской области с Казахстаном за 2020 год составил около 40 миллионов долларов, 94% приходится на экспорт. Любимов отметил, что, даже несмотря на пандемию, доля казахстанского рынка в структуре экспортных поставок из рязанского региона продемонстрировала рост. Среди ввозимых в Казахстан товаров рязанского производства – изделия из пластмассы, картон, нефтепродукты, коммуникационная аппаратура и кровельные материалы. Импорт составляет химическая продукция и шкуры крупного рогатого скота.Представители Рязанской области посетили технопарк Alatau IT на территории специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий". Члены делегации ознакомились с инфраструктурой нескольких компаний СЭЗ, в том числе предприятия по разработке и производству высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры KazTechInnovations и предприятия по производству телекоммуникационного оборудования, сетевых коммутаторов "Элтекс Алатау"."Наши партнерские отношения необходимо использовать для выхода предприятий на экспорт, в том числе расширения поставок производимой продукции на казахстанском и российском рынках", – сказал губернатор Николай Любимов в ходе общения с руководством технопарка. Он подчеркнул, что выгодное географическое положение Рязанской области и логистические преимущества региона этому способствуют.По словам Любимова, необходимо объединять усилия в сфере инновационных разработок, для чего можно успешно использовать потенциал рязанского инновационного научно-технологического центра и предприятий региона, которые сегодня разрабатывают и производят инновационную продукцию. "Предприятия технопарка Alatau IT и предприятия рязанского кластера "Электронные приборы и оптоэлектроника" могли бы вести совместное взаимовыгодное сотрудничество по созданию новых видов высокотехнологичной продукции, а также в организации поставок отдельных комплектующих как на территории Казахстана, так и в Рязанскую область", – сказал Любимов. Губернатор отметил, что одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества – производство и экспорт строительных материалов.
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николай любимов, рязанская область, казахстан, экономика
Губернатор Рязанской области призвал расширять партнерство с Казахстаном
18:40 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Рязанской области Любимов заявил, что нужно расширять партнерство с Казахстаном

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Партнерские отношения Рязанской области с Казахстаном необходимо использовать для выхода предприятий на экспорт, в том числе расширения поставок производимой продукции на казахстанском и российском рынках, заявил губернатор Николай Любимов.
В рамках деловой миссии делегации Рязанской области в Казахстан Любимов принял участие в круглом столе, который был организован для представителей предпринимательского сообщества обеих сторон в целях развития дальнейшего сотрудничества.
"Рязанская делегация не первый раз в Казахстане. Как показывает практика, количество прямых контактов напрямую отражается на динамике развития сотрудничества. Мы были у вас в 2018 и 2020 году. Итогом только этих бизнес-миссий стало восемь крупных взаимовыгодных контрактов. Еще больше конструктивных связей возникло в последние годы в ходе международных выставок, организуемых в Казахстане. Их участниками уже традиционно становятся рязанские предприятия. Закономерным результатом взаимного торгового интереса стало лидирующее место Казахстана в числе наших основных экспортных контрагентов", – сказал Любимов.
По его словам, внешнеторговый товарооборот Рязанской области с Казахстаном за 2020 год составил около 40 миллионов долларов, 94% приходится на экспорт. Любимов отметил, что, даже несмотря на пандемию, доля казахстанского рынка в структуре экспортных поставок из рязанского региона продемонстрировала рост. Среди ввозимых в Казахстан товаров рязанского производства – изделия из пластмассы, картон, нефтепродукты, коммуникационная аппаратура и кровельные материалы. Импорт составляет химическая продукция и шкуры крупного рогатого скота.
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Представители Рязанской области посетили технопарк Alatau IT на территории специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий". Члены делегации ознакомились с инфраструктурой нескольких компаний СЭЗ, в том числе предприятия по разработке и производству высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры KazTechInnovations и предприятия по производству телекоммуникационного оборудования, сетевых коммутаторов "Элтекс Алатау".
"Наши партнерские отношения необходимо использовать для выхода предприятий на экспорт, в том числе расширения поставок производимой продукции на казахстанском и российском рынках", – сказал губернатор Николай Любимов в ходе общения с руководством технопарка. Он подчеркнул, что выгодное географическое положение Рязанской области и логистические преимущества региона этому способствуют.
По словам Любимова, необходимо объединять усилия в сфере инновационных разработок, для чего можно успешно использовать потенциал рязанского инновационного научно-технологического центра и предприятий региона, которые сегодня разрабатывают и производят инновационную продукцию. "Предприятия технопарка Alatau IT и предприятия рязанского кластера "Электронные приборы и оптоэлектроника" могли бы вести совместное взаимовыгодное сотрудничество по созданию новых видов высокотехнологичной продукции, а также в организации поставок отдельных комплектующих как на территории Казахстана, так и в Рязанскую область", – сказал Любимов. Губернатор отметил, что одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества – производство и экспорт строительных материалов.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьКазахстанЭкономика
 
 
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