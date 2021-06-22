https://ria.ru/20210622/partnerstvo-1738031724.html

Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, заявил Путин

Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2021

Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:35

2021-06-22T10:35

2021-06-22T10:38

европа

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ выступает за восстановление партнёрства с Европой, у нас много тем, представляющих взаимный интерес.Текст статьи для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - отметил Путин.

https://ria.ru/20210616/zakharova-1737167197.html

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европа, россия, владимир путин, политика