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Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, заявил Путин
Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2021
Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:35
2021-06-22T10:38
европа
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ выступает за восстановление партнёрства с Европой, у нас много тем, представляющих взаимный интерес.Текст статьи для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - отметил Путин.
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европа, россия, владимир путин, политика
Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, заявил Путин
10:35 22.06.2021 (обновлено: 10:38 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ выступает за восстановление партнёрства с Европой, у нас много тем, представляющих взаимный интерес.
Текст статьи для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля.
"Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - отметил Путин.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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