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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210622/otkopali-1738040294.html
"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое
"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое - РИА Новости, 22.06.2021
"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое
“Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать”. Кажется бредом? Но этой гипотезе посвящено немало роликов на Youtube. Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории “откопанного метро”.
2021-06-22T12:00
2021-06-22T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое
“Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать”. Кажется бредом? Но этой гипотезе посвящено немало роликов на Youtube. Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории “откопанного метро”.
audio/mpeg
"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое
“Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать”. Кажется бредом? Но этой гипотезе посвящено немало роликов на Youtube. Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории “откопанного метро”.
audio/mpeg
Почему на месте многих вестибюлей метро - раньше стояли храмы (а может, они вели к тоннелям)? Разбираем теорию заговора вместе с блогером, фотографом и историком метро Александром Поповым и экскурсоводом проекта “Экскурсии в метро” Андреем Антосяком.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое

12:00 22.06.2021
 
Какая-то мистика
"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать”. Кажется бредом? Но этой гипотезе посвящено немало роликов на Youtube. Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории “откопанного метро”.
Почему на месте многих вестибюлей метро - раньше стояли храмы (а может, они вели к тоннелям)? Разбираем теорию заговора вместе с блогером, фотографом и историком метро Александром Поповым и экскурсоводом проекта “Экскурсии в метро” Андреем Антосяком.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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