https://ria.ru/20210622/otkopali-1738040294.html

"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое

"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое - РИА Новости, 22.06.2021

"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое

“Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать”. Кажется бредом? Но этой гипотезе посвящено немало роликов на Youtube. Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории “откопанного метро”.

2021-06-22T12:00

2021-06-22T12:00

2021-06-22T12:00

какая-то мистика

подкаст

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"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое “Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать”. Кажется бредом? Но этой гипотезе посвящено немало роликов на Youtube. Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории “откопанного метро”. audio/mpeg

"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое “Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать”. Кажется бредом? Но этой гипотезе посвящено немало роликов на Youtube. Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории “откопанного метро”. audio/mpeg

Почему на месте многих вестибюлей метро - раньше стояли храмы (а может, они вели к тоннелям)? Разбираем теорию заговора вместе с блогером, фотографом и историком метро Александром Поповым и экскурсоводом проекта “Экскурсии в метро” Андреем Антосяком.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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