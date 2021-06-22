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Путин написал статью для Die Zeit к 80-й годовщине начала ВОВ
Путин написал статью для Die Zeit к 80-й годовщине начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2021
Путин написал статью для Die Zeit к 80-й годовщине начала ВОВ
Владимир Путин написал статью для немецкой еженедельной газеты Die Zeit. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:39
2021-06-22T11:50
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин написал статью для немецкой еженедельной газеты Die Zeit. Материал с заголовком "Быть открытыми, несмотря на прошлое" приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Текст приводится на сайте Кремля."22 июня 1941 года &lt;...&gt; нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная в истории нашей страны. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон был нанесен экономическому потенциалу и культурному достоянию", — напомнил президент.Советский солдат пришел в Германию не мстить немцам, "а с благородной, великой миссией освободителя", добавил он, обратив внимание на попытки некоторых стран переписать историю."Пережив ужасы мировой войны, народы Европы все же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что "именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной". В 1970 году СССР и ФРГ заключили "сделку века" — о долгосрочных поставках природного газа в Европу, что в числе прочего, по словам Путина, заложило фундамент строительства газопровода "Северный поток"."Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока", — написал российский лидер.Москва стремилась развивать отношения с европейцами, но возобладал другой подход, отметил он."В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. &lt;...&gt; Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", — уточнил Путин.С 1999 года последовало пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что "похоронило надежды на континент без разделительных линий"."Многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года", — добавил глава государства.Сейчас система европейской безопасности сильно деградировала, нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений, считает президент."Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами — пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", — пишет он."Какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", — подчеркнул Путин.Москва открыта к честному созидательному взаимодействию, что подтверждается идеей создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, отметил он."Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", — заключил российский лидер.
https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html
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владимир путин, в мире
Путин написал статью для Die Zeit к 80-й годовщине начала ВОВ
10:39 22.06.2021 (обновлено: 11:50 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин написал статью для Die Zeit к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин написал статью для немецкой еженедельной газеты Die Zeit.
Материал с заголовком "Быть открытыми, несмотря на прошлое" приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Текст приводится на сайте Кремля.
"22 июня 1941 года <...> нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная в истории нашей страны. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон был нанесен экономическому потенциалу и культурному достоянию", — напомнил президент.
Советский солдат пришел в Германию не мстить немцам, "а с благородной, великой миссией освободителя", добавил он, обратив внимание на попытки некоторых стран переписать историю.
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"Пережив ужасы мировой войны, народы Европы все же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что "именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной". В 1970 году СССР и ФРГ заключили "сделку века" — о долгосрочных поставках природного газа в Европу, что в числе прочего, по словам Путина, заложило фундамент строительства газопровода "Северный поток".
"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока", — написал российский лидер.
Москва стремилась развивать отношения с европейцами, но возобладал другой подход, отметил он.
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"В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. <...> Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", — уточнил Путин.
С 1999 года последовало пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что "похоронило надежды на континент без разделительных линий".
"Многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года", — добавил глава государства.
Сейчас система европейской безопасности сильно деградировала, нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений, считает президент.
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"Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами — пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", — пишет он.
"Какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", — подчеркнул Путин.
Москва открыта к честному созидательному взаимодействию, что подтверждается идеей создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, отметил он.
"Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", — заключил российский лидер.
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