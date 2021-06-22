https://ria.ru/20210622/obse-1738126679.html
В политической подгруппе по Донбассу появится новый координатор от ОБСЕ
В политической подгруппе по Донбассу появится новый координатор от ОБСЕ - РИА Новости, 22.06.2021
В политической подгруппе по Донбассу появится новый координатор от ОБСЕ
Координатора политической подгруппы контактной группы от ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Пьера Мореля со следующего заседания сменит... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:46
2021-06-22T17:46
2021-06-22T17:46
ситуация в днр и лнр
обсе
луганская народная республика
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оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Координатора политической подгруппы контактной группы от ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Пьера Мореля со следующего заседания сменит Сильви-Аньес Берманн, заявила журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу."Завершилось заседание подгруппы по политическим вопросам. Единственным отличием сегодняшнего заседания от ряда предшествующих было то, что в нем принимала участие госпожа Берманн, которая со следующего заседания сменит господина Мореля на посту координатора", - сказала КовшарьВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210621/dnr-1737952803.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире
В политической подгруппе по Донбассу появится новый координатор от ОБСЕ
Координатором политической подгруппы по Донбассу от ОБСЕ станет Сильви-Аньес Берманн