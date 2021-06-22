https://ria.ru/20210622/novikov-1737917438.html

Александр Новиков: в России создан новейший комплекс для борьбы с раком

Александр Новиков: в России создан новейший комплекс для борьбы с раком - РИА Новости, 22.06.2021

Александр Новиков: в России создан новейший комплекс для борьбы с раком

Международная выставка медицинской техники Arab Health 2021 стартовала в Дубае. Россию на этом ведущем отраслевом мероприятии представляет Красногорский завод... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:00

2021-06-22T11:00

2021-06-22T11:09

россия

российская академия наук

ростех

интервью

технологии

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Международная выставка медицинской техники Arab Health 2021 стартовала в Дубае. Россию на этом ведущем отраслевом мероприятии представляет Красногорский завод имени Зверева (КМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех"). Гендиректор КМЗ Александр Новиков рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о продвижении техники по выявлению коронавируса за рубеж, уникальных лазерных комплексах по борьбе с онкологией и внедрении на предприятии технологий 5G. – Александр Валерьевич, какие новинки медицинской техники представляет КМЗ на международной ближневосточной выставке здравоохранения Arab Health 2021?– Мы привезли в ОАЭ два уникальных прибора. Это автоматизированный лазерный хирургический комплекс АЛХК-01-"Зенит", который в прошлом году получил медицинскую регистрацию и поступил в продажу. Он используется для удаления раковых новообразований, лечения эндометриоза, послеродовых осложнений и других гинекологических заболеваний.На этот комплекс уже есть спрос в России, поскольку отечественных аналогов не существует, на рынке предлагаются только импортные, но они в 1,5–2 раза дороже. Второй экспонат – "Детектор-БИО", способный выявлять в помещениях COVID-19 и другие вирусы, а также вредоносные токсины и бактерии. Это разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.Госиспытания прибора успешно прошли на нашем заводе в прошлом году. "Детектор-БИО" может реагировать на различные субстанции в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для биологической защиты. Впервые мы продемонстрировали его возможности на форуме "Армия-2020"и получили заинтересованные положительные отзывы, особенно со стороны азиатских стран – Китая и Южной Кореи, поскольку там люди живут в условиях постоянной угрозы новых эпидемий. "Детектор-БИО" способен "увидеть" 86 патогенов.В Arab Health мы участвуем впервые. Эта выставка охватывает самые динамично развивающиеся в демографическом плане регионы: Азиатско-Тихоокеанский и Африку. Так сложилось, что многие практикующие врачи из африканских государств обучались еще в Советском Союзе и в современной России, поэтому для них наше оборудование будет наиболее понятным и привычным, поскольку они на нем проходили практику. Надеемся, что эта выставка поможет нам установить продуктивный диалог с заказчиками из новых стран и заключить реальные контракты.Сегодня медицинская техника КМЗ поставляется и эксплуатируется, кроме России, в странах бывшего СНГ, например, в Белоруссии.– Пандемия внесла какие-то корректировки в выпускаемую вашим предприятием продукцию?– Безусловно, нам, как и многим другим предприятиям "Ростеха", задействованным в борьбе с COVID-19, пришлось оперативно перестроить некоторые производственные процессы, чтобы максимально быстро выпустить востребованную продукцию для защиты людей. Речь идет о термометрии, которая стала одним из актуальнейших вопросов последнего года. Здесь мы предложили рынку свое решение – инфракрасную систему измерения температуры IR236, которая автоматически измеряет температуру тела в массовом потоке людей. В начале пандемии был дефицит таких приборов.Сама идея использования тепловизора не нова, мы слышали о ней ранее. В 2002 году, когда в КНР бушевала эпидемия атипичной пневмонии, китайцы впервые оснастили аналогичными системами все вокзалы и аэропорты. Мы понимали, что есть прибор, который может быть востребован рынком, но поскольку Россия не сталкивалась с подобными угрозами, спрос на него возник только с апреля 2020 года. И сегодня очень важно продолжать развивать в нашей стране дистанционную термометрию, вводить ее в нашу постоянную практику, чтобы в будущем обеспечивать оперативный и максимально эффективный мониторинг лиц с повышенной температурой в интенсивном потоке людей.Помимо "Детектор-БИО", мы вместе с партнерами запустили еще несколько проектов для обеспечения химико-биологической защиты. Они являются частью Федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации". Например, прибор "Эфир-БИО". Его головным исполнителем выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Испытания данного прибора на КМЗ проводились также в прошлом году. "Эфир-БИО" предназначен для индикации и идентификации антигенов патогенных биологических агентов в пробах воздуха. Принцип работы устройства основан на непрерывном анализе окружающего воздуха на предмет содержания в нем аэрозольных частиц.– Какой задел на будущее есть у КМЗ в данной сфере?– Участие Красногорского завода в "Национальной системе химической и биологической безопасности Российской Федерации" в принципе неслучайно – это логическое продолжение использования тех компетенций, которые у нас уже были. В нашей производственной линейке, как оборонного предприятия, традиционно присутствовали комплексы химической и биологической защиты. Например, наши приборы работают в секретариатах, где обрабатывается корреспонденция, и понятно, что существует угроза так называемого почтового биотерроризма. Наша техника идентифицирует опасные патогены, например, сибирскую язву.Мы будем развивать эту тематику, потому что все уже понимают – биологические угрозы могут быть настолько велики, что по своим масштабам способны превосходить техногенные катастрофы. Даже во время Второй мировой войны авиасообщение не прерывалось, а в период пандемии COVID-19 мы перестали летать – серьезность и масштаб потенциальных проблем современного мира очевидны.– В чем будут заключаться отличительные особенности таких новых комплексов?– В целях химико-биологической защиты техника будет развиваться в сторону автоматизации большого количества процессов и упрощения эксплуатации. Возможно, она не будет рассчитана на такую широкую гамму биопатогенов. Новые решения будут направлены на конкретного потребителя.– Каковы перспективы выпуска новой медтехники на вашем предприятии?– Производство медицинской техники является приоритетным направлением гражданского приборостроения ПАО "КМЗ". Предприятием ведутся работы по созданию и развитию имеющегося научно-технического задела в области офтальмологии, гинекологии, проктологии и эндопротезирования с перспективой выхода на зарубежные рынки.При должном планировании, усилиях, поддержке и кооперации с другими предприятиями Холдинга "Швабе" КМЗ способен занять ведущие позиции на рынке медоборудования.– Какую долю в объеме производства КМЗ занимает гражданская продукция, ожидаете ли вы рост этого показателя в будущем?– Если брать 2020 год, то объем выпускаемой гражданской продукции составил 50%, но это была нетипичная ситуация, связанная с продажами необходимых рынку тепловизионных систем. В прошлом году мы поставили порядка 1500 тепловизоров, в этом году показатели будут несколько ниже. Если говорить о каких-то стабильных параметрах, то объективно доля выпускаемой гражданской продукции – это где-то 30–35% от общей выручки. Медицинское оборудование в ней лидирует с большим отрывом – более 70% по итогам 2020 года (фототехника, например, – около 26%). Наиболее востребованы колькоскопы и щелевые лампы.– Недавно КМЗ заявил о планах цифровизовать производственные процессы, а также о запуске корпоративного дата-центра. Это просто модный тренд или нечто большее?– Это жизненная необходимость для предприятия, которое стремится эффективно и динамично развиваться. Использование новых технологий позволяет значительно увеличить скорость конструирования и моделирования создаваемых изделий. С помощью современного программного обеспечения специалисты переводят в "цифру" этапы проектирования на бумаге и различные испытания. Приведу цитату Маркса: "Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени". Цифровизация позволяет значительно экономить время, что сказывается на эффективности производства.Предыдущие аппаратно-программные комплексы, которые использовались на КМЗ, уже морально и физически устарели, время пришло. Нашему предприятию в следующем году исполнится 80 лет. Благодаря накопленному за это время опыту, мы понимаем, что необходимо постоянно развиваться с учетом современных трендов. И центр обработки данных служит как раз для того, чтобы мы могли внедрять важные для нашей деятельности решения и инструменты. Это – ядро, "железо", на котором дальше будут развиваться основные программные продукты, касающиеся жизненного цикла изделий и самого управления предприятием, его производственными процессами. Благодаря собственному дата-центру, КМЗ получил вычислительные мощности и увеличил пропускную способность локальной сети, что обеспечит в том числе запланированную в ближайшие годы виртуализацию более 1000 рабочих мест.Кроме того, в рамках сотрудничества холдинга "Швабе" и компании "Ростелеком", на базе КМЗ планируется организовать прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов решений, сервисов, услуг с использованием сетей связи пятого поколения. Мы готовы к тому, что не все будет получаться сразу, но первые практические шаги мы готовы совершить уже осенью этого года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, ростех, интервью, технологии