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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210622/neft-1738021808.html
Стоимость нефти Brent превысила 75 долларов впервые за два года
Стоимость нефти Brent превысила 75 долларов впервые за два года - РИА Новости, 22.06.2021
Стоимость нефти Brent превысила 75 долларов впервые за два года
Мировые цены на нефть умеренно растут во вторник утром, а стоимость марки Brent поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:59
2021-06-22T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть умеренно растут во вторник утром, а стоимость марки Brent поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7:46 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,29%, до 75,12 доллара за баррель; стоимость августовских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 0,1%, до 73,19 доллара, июльских — на 0,08%, до 73,72 доллара.Нефть продолжает дорожать после активного понедельника, по итогам которого котировки Brent выросли на 1,6%. WTI в понедельник подорожала на 2,2%."Оптимизм относительно спроса на данный момент очень хорошо закрепился, и сейчас в центре внимания находится сокращение предложения", — сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari). Инвесторы ожидают восстановления спроса, поскольку все больше стран начинают постепенно снимать карантинные ограничения, а из-за этого увеличивается потребление топлива. Также определенный позитив стоимости нефти дает то, что при увеличении спроса предложение на рынке остается на прежнем уровне.
https://ria.ru/20210619/neft-1737448931.html
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цены на нефть, brent, экономика
Стоимость нефти Brent превысила 75 долларов впервые за два года
08:59 22.06.2021 (обновлено: 10:17 22.06.2021)
 
© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Depositphotos / crstrbrt

Стоимость нефти Brent превысила 75 долларов впервые с апреля 2019 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть умеренно растут во вторник утром, а стоимость марки Brent поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7:46 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,29%, до 75,12 доллара за баррель; стоимость августовских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 0,1%, до 73,19 доллара, июльских — на 0,08%, до 73,72 доллара.
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"Оптимизм относительно спроса на данный момент очень хорошо закрепился, и сейчас в центре внимания находится сокращение предложения", — сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari).
Инвесторы ожидают восстановления спроса, поскольку все больше стран начинают постепенно снимать карантинные ограничения, а из-за этого увеличивается потребление топлива. Также определенный позитив стоимости нефти дает то, что при увеличении спроса предложение на рынке остается на прежнем уровне.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
 
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