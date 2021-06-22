https://ria.ru/20210622/neft-1738011174.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель - РИА Новости, 22.06.2021

Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T04:45

2021-06-22T04:45

2021-06-22T07:55

россия

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 4.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% - до $75,02 доллара за баррель.Рост нефтяных котировок связан с тем, что инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Кроме того, черное золото поддерживают и сомнения в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном.Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает улучшение спроса в 2021 году — в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений.

https://ria.ru/20210619/neft-1737448931.html

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россия, цены на нефть, brent, экономика