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Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель - РИА Новости, 22.06.2021
Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T04:45
2021-06-22T04:45
2021-06-22T07:55
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 4.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% - до $75,02 доллара за баррель.Рост нефтяных котировок связан с тем, что инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Кроме того, черное золото поддерживают и сомнения в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном.Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает улучшение спроса в 2021 году — в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений.
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россия, цены на нефть, brent, экономика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель
04:45 22.06.2021 (обновлено: 07:55 22.06.2021)
Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 25 апреля 2019 года
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Стоимость нефти марки Brent
поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 4.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% - до $75,02 доллара за баррель.
Рост нефтяных котировок связан с тем, что инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Кроме того, черное золото поддерживают и сомнения в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном.
Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает улучшение спроса в 2021 году — в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений.