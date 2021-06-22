https://ria.ru/20210622/nato-1738036666.html
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе - РИА Новости, 22.06.2021
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе
Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:57
2021-06-22T10:57
2021-06-22T10:57
россия
нато
евросоюз
владимир путин
безопасность
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО.Текст статьи для президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."В логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан", - отметил он.
https://ria.ru/20210619/zelenskiy-1737710773.html
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россия, нато, евросоюз, владимир путин, безопасность, политика
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе