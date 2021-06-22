Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/nato-1738036666.html
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе - РИА Новости, 22.06.2021
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе
Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:57
2021-06-22T10:57
россия
нато
евросоюз
владимир путин
безопасность
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/106951/35/1069513507_0:85:2001:1210_1920x0_80_0_0_d9b2453dc7378c6be29b49c645141dcc.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО.Текст статьи для президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."В логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан", - отметил он.
https://ria.ru/20210619/zelenskiy-1737710773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/106951/35/1069513507_138:0:1862:1293_1920x0_80_0_0_b011fe22045c3e8e28293fc8b85ee1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, евросоюз, владимир путин, безопасность, политика
Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе
10:57 22.06.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisУчения НАТО "Удар сабли" в Латвии
Учения НАТО Удар сабли в Латвии - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО.
Текст статьи для президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля.
"В логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан", - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 17:06
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
 
РоссияНАТОЕвросоюзВладимир ПутинБезопасностьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Лента новостейМолния