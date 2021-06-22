https://ria.ru/20210622/nalog-1738071043.html

В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых

В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых - РИА Новости, 22.06.2021

В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:29

2021-06-22T13:29

2021-06-22T13:51

россия

анатолий аксаков

владимир путин

сша

экономика

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%.По мнению Аксакова, это позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся."Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, <...> это средства, которые помогут очень многим", — подытожил Аксаков. С этого года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке в 15%, а не 13%. Идея отменить плоскую шкалу принадлежит Владимиру Путину. Эта мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды), но не распространяется на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

https://ria.ru/20210603/nalogi-1735354792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий аксаков, владимир путин, сша, экономика