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В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых
В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых - РИА Новости, 22.06.2021
В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:29
2021-06-22T13:51
россия
анатолий аксаков
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%.По мнению Аксакова, это позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся."Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, &lt;...&gt; это средства, которые помогут очень многим", — подытожил Аксаков. С этого года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке в 15%, а не 13%. Идея отменить плоскую шкалу принадлежит Владимиру Путину. Эта мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды), но не распространяется на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
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россия, анатолий аксаков, владимир путин, сша, экономика
В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых
13:29 22.06.2021 (обновлено: 13:51 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Аксаков призвал повысить ставку налога для богатых до 35%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%.
"Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения. В Америке до 50% доходит подоходный налог, с учетом федеральной ставки и региональной. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально", — заявил депутат в комментарии Ura.ru.
По мнению Аксакова, это позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.
"Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, <...> это средства, которые помогут очень многим", — подытожил Аксаков.
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С этого года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке в 15%, а не 13%.
Идея отменить плоскую шкалу принадлежит Владимиру Путину. Эта мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды), но не распространяется на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
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