https://ria.ru/20210622/musor-1738015307.html

СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора

СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора - РИА Новости, 22.06.2021

СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора

Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу ввести специальное наказание за выброс мусора из машин, об этом сообщает "Российская газета". РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T06:48

2021-06-22T06:48

2021-06-22T07:45

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу ввести специальное наказание за выброс мусора из машин, об этом сообщает "Российская газета".Правительство в целом поддержало законопроект, который должен внести соответствующие изменения в КоАП, однако высказало некоторые технические замечания.Законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов и фиксацию таких нарушений посредством фото и видео ранее подготовили Мосгордума и Мособлдума. Инициатива также предусматривает конфискацию транспортного средства, с помощью которого производился сброс бытовых отходов. В данном случае, как поясняет "Российская газета", речь идет об изъятии у юридических лиц тракторов, самосвалов или другой подобной техники.Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от одной до двух тысяч рублей. В случае принятия закона штрафы для граждан вырастут до 10—15 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – они составят от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а в случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами - собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей. В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210502/musor-1730883503.html

https://ria.ru/20210519/shtraf-1732886491.html

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россия, московская областная дума, московская городская дума, правительство рф, общество