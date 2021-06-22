СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:48 22.06.2021 (обновлено: 07:45 22.06.2021)
"Российская газета": правительство поддержало идею ввести штрафы за выброс мусора из машин
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу ввести специальное наказание за выброс мусора из машин, об этом сообщает "Российская газета".
Правительство в целом поддержало законопроект, который должен внести соответствующие изменения в КоАП, однако высказало некоторые технические замечания.
Законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов и фиксацию таких нарушений посредством фото и видео ранее подготовили Мосгордума и Мособлдума. Инициатива также предусматривает конфискацию транспортного средства, с помощью которого производился сброс бытовых отходов. В данном случае, как поясняет "Российская газета", речь идет об изъятии у юридических лиц тракторов, самосвалов или другой подобной техники.
Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от одной до двух тысяч рублей. В случае принятия закона штрафы для граждан вырастут до 10—15 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – они составят от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а в случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами - собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей.
В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - в размере 100 тысяч рублей.