https://ria.ru/20210622/moskva-1738143009.html

Власти Москвы рассказали о правилах посещения "бесковидных" ресторанов

Власти Москвы рассказали о правилах посещения "бесковидных" ресторанов - РИА Новости, 22.06.2021

Власти Москвы рассказали о правилах посещения "бесковидных" ресторанов

Люди с медицинским отводом к прививке от коронавируса с 28 июня при посещении заведений общепита в Москве должны будут предъявить результат ПЦР-тестирования,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:13

2021-06-22T19:13

2021-06-22T19:53

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Люди с медицинским отводом к прививке от коронавируса с 28 июня при посещении заведений общепита в Москве должны будут предъявить результат ПЦР-тестирования, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от COVID: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код."ПЦР", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос, как при такой системе посещать рестораны и кафе тем, у кого противопоказания к прививке."Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов (они) могут посетить ресторан", - заявил Немерюк."В Москве, во-первых, работает достаточно большое количество экспатов, которые привились "Спутником", они совершенно спокойно могут так же, получая QR-код, проходить в рестораны ... Ну а те, кто приехал на несколько дней, гости столицы, пожалуйста, могут сделать ПЦР, и 72 часа так же ходить в рестораны", - сказал Немерюк.Гости столицы, туристы-иностранцы могут сделать ПЦР-тест для входа в ресторан с учетом новой системы прохода по иммунному сертификату, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Система введения QR-кодов в Москве для доступа в зоны, "свободные от коронавируса" не требует дополнительных затрат, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Система внедрения QR-кодов не требует каких-то дополнительных затрат", - сказал Немерюк.По его словам, посетитель при входе предъявляет свой код с электронного носителя или в распечатанном виде, а сотрудник ресторана наводит считывающее устройство, это может быть телефон, планшет, где высвечиваются последние цифры паспорта, которые сверяются с паспортом посетителя, и он проходит. "Специального оборудования для этого не требуется", - сказал Немерюк.

https://ria.ru/20210621/restorany-1737958166.html

https://ria.ru/20210622/zaderzhanie-1738141284.html

https://ria.ru/20210622/moskva-1738132374.html

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коронавирус covid-19, россия, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии