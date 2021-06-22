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Омбудсмен прокомментировал новые ограничения для московских ресторанов
Омбудсмен прокомментировал новые ограничения для московских ресторанов - РИА Новости, 22.06.2021
Омбудсмен прокомментировал новые ограничения для московских ресторанов
Рестораны Москвы, скорее всего, не смогут работать только для посетителей, имеющих защиту от коронавируса, заявил РИА Новости вице-президент Федерации... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:18
2021-06-22T18:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рестораны
сергей миронов
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бизнес
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рестораны Москвы, скорее всего, не смогут работать только для посетителей, имеющих защиту от коронавируса, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания - привитые, переболевшие, либо с ПЦР-тестом."Не представляю, как рестораны смогут выживать при таких условиях, учитывая то, что привито порядка 14% проживающих в Москве людей. Из них все-таки основная часть - это население, которое не ходит в рестораны. Рестораны, скорее всего, не смогут работать в таком режиме", - сказал Миронов.Он также отметил, что в Москве проживает большое число иностранцев, которые пока не могут вакцинироваться на законных основаниях."Мы услышали об этой мере впервые, с отраслью это не обсуждалось. Трудно понять, почему такая мера коснулась именно ресторанного бизнеса. Рестораны сейчас наиболее безопасны, гораздо безопаснее общественного транспорта, магазинов", - добавил омбудсмен.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рестораны, сергей миронов, москва, бизнес, общество
Омбудсмен прокомментировал новые ограничения для московских ресторанов
18:18 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил ЛичковОткрытие летних веранд: центр Москвы
Открытие летних веранд: центр Москвы - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Личков

Омбудсмен Сергей Миронов заявил, что московские рестораны не смогут работать в новом режиме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рестораны Москвы, скорее всего, не смогут работать только для посетителей, имеющих защиту от коронавируса, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания - привитые, переболевшие, либо с ПЦР-тестом.
Посетитель в ресторане Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 17:05Распространение коронавируса
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
"Не представляю, как рестораны смогут выживать при таких условиях, учитывая то, что привито порядка 14% проживающих в Москве людей. Из них все-таки основная часть - это население, которое не ходит в рестораны. Рестораны, скорее всего, не смогут работать в таком режиме", - сказал Миронов.
Он также отметил, что в Москве проживает большое число иностранцев, которые пока не могут вакцинироваться на законных основаниях.
"Мы услышали об этой мере впервые, с отраслью это не обсуждалось. Трудно понять, почему такая мера коснулась именно ресторанного бизнеса. Рестораны сейчас наиболее безопасны, гораздо безопаснее общественного транспорта, магазинов", - добавил омбудсмен.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РестораныСергей МироновМоскваБизнесОбщество
 
 
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