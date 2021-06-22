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В Москве вводят запрет на мероприятия свыше 500 человек
В Москве вводят запрет на мероприятия свыше 500 человек - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве вводят запрет на мероприятия свыше 500 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:09
2021-06-22T15:09
2021-06-22T15:14
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек."С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - написал он.
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В Москве вводят запрет на мероприятия свыше 500 человек
15:09 22.06.2021 (обновлено: 15:14 22.06.2021)
Мэр Москвы ввел с 22 июня временный запрет на проведение массовых мероприятий свыше 500 человек