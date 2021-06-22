https://ria.ru/20210622/moskva-1738091108.html

В Москве вводят запрет на мероприятия свыше 500 человек

В Москве вводят запрет на мероприятия свыше 500 человек - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве вводят запрет на мероприятия свыше 500 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:09

2021-06-22T15:09

2021-06-22T15:14

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек."С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - написал он.

https://ria.ru/20210622/restorany-1738090130.html

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коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, москва, общество, коронавирус в россии