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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210622/molitva-1738154583.html
Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете
Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете - РИА Новости, 22.06.2021
Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете и вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T21:03
2021-06-22T21:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете и вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии."Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 22 июня молитвенный облет северной столицы на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского", - сказано в сообщении.По данным сайта, правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами Петербург.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в Петербурге на прошлой неделе приходилось госпитализировать по 800-900 больных коронавирусом за сутки, до 18% увеличилось число пациентов в тяжелом состоянии.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербургская митрополия, коронавирусы, митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий, александр невский, русская православная церковь, александр беглов, санкт-петербург
Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете
21:03 22.06.2021 (обновлено: 21:19 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Петербургский митрополит Варсонофий с борта вертолета помолился о завершении пандемии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете и вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
"Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 22 июня молитвенный облет северной столицы на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского", - сказано в сообщении.
По данным сайта, правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами Петербург.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в Петербурге на прошлой неделе приходилось госпитализировать по 800-900 больных коронавирусом за сутки, до 18% увеличилось число пациентов в тяжелом состоянии.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербургская митрополияКоронавирусыМитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВарсонофийАлександр НевскийРусская православная церковьАлександр БегловСанкт-Петербург
 
 
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