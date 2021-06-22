https://ria.ru/20210622/molitva-1738154583.html

Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете

Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете - РИА Новости, 22.06.2021

Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете и вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T21:03

2021-06-22T21:03

2021-06-22T21:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете и вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии."Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 22 июня молитвенный облет северной столицы на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского", - сказано в сообщении.По данным сайта, правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами Петербург.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в Петербурге на прошлой неделе приходилось госпитализировать по 800-900 больных коронавирусом за сутки, до 18% увеличилось число пациентов в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html

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