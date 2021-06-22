https://ria.ru/20210622/mironov-1738033756.html

Евгений Миронов: зрителям наскучили прямые решения, им хочется глубины

Евгений Миронов: зрителям наскучили прямые решения, им хочется глубины - РИА Новости, 22.06.2021

Евгений Миронов: зрителям наскучили прямые решения, им хочется глубины

Народный артист России Евгений Миронов, творческая биография которого насчитывает десятки ролей в театре и кино, впервые выступит в амплуа следователя в сериале РИА Новости, 22.06.2021

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2021-06-22T12:00

2021-06-22T12:14

театр

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культура

юлия пересильд

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Народный артист России Евгений Миронов, творческая биография которого насчитывает десятки ролей в театре и кино, впервые выступит в амплуа следователя в сериале "Пробуждение", премьера которого состоится 1 июля. В интервью РИА Новости артист поделился, почему эта роль показалась ему интересной, рассказал, как он провел в бассейне четыре часа, и какие "инфантильные мысли" его при этом посещали, а также сообщил, что помогает ему все успеть. Беседовала Нелли Бондаренко.— Евгений, скоро выходит новый сериал "Пробуждение", где вы исполнили главную роль. Хочется вас с этим поздравить. Хотя проектов у вас очень много, наверное, каждый из них – событие?— Для меня – да, потому что все роли очень разные. Честно говоря, последние годы мне редко предлагают современные истории. Режиссеры почему-то чаще видят меня в ролях исторических персонажей, поэтому я с интересом отнесся к предложению создателей "Пробуждения". Кроме того, я никогда не играл следователей. Поскольку сериалов про них очень много на телевидении, мне казалось, что на эту тему уже все сказано.— Почему же согласились в этот раз?— В "Пробуждении" была интересная задача: это психологический триллер. Я бы даже сказал, что в сериале смешено много жанров: и мистика, и драма, и мелодрама, и детектив – все в одном. Мне казалось, что артистам в триллерах делать нечего: по большей части нахмурить лоб, сделать серьезное лицо, достать свой пистолет, а дальше за него все сделают экшн-сцены. Здесь же у главного героя есть куча проблем в личной жизни, которые он решает на протяжении всех серий, раздвоение реальности, и на этом фоне ему нужно расследовать дело. Меня это очень заинтересовало, такого я, действительно, еще не играл.— Сюжет знаком по американской версии сериала с Джейсоном Айзексом в главной роли. А в чем особенность российского сериала?— Вы знаете, мне не понравилась американская версия. Сама идея там очень интересная, но то, как драматургически она разработана, для меня было неубедительно, я не верил. Не верил я и артистам: мне было трудно представить, как нормальный человек (а наш следователь – человек "от земли", у него тяжелая работа), с которым случается череда драматических событий, может так просто на все реагировать – с ним же случаются немыслимые вещи! Нужно было это оправдать, и я поставил условие – должны быть очень хорошие консультанты, настоящие следователи.— И у вас был такой консультант?— У нас их было два. Замечательные следователи, с которыми мы буквально сроднились. Один, к сожалению, уже ушел из жизни, так случилось... Когда мы с ними повстречались, я увидел, что это никакие не крутые перцы, а мужики, которые занимаются каждодневной рутинной работой. Причем эта работа очень медленная, что тоже для меня оказалось открытием. Вы ведь знаете, что мы, киношники, всегда хотим все обострить и показать максимально эффектно, а тут весь эффект — в кропотливости, терпеливости и очень медленном методе, потому что ошибка грозит, как вы понимаете, смертью. Кроме того, эти наши следователи тоже поставили мне условие: если я хочу погрузиться в материал и работать с ними, то мне нужно начать с морга. И я поехал в центральный московский морг.— Неужели?— Да, первый раз в своей жизни. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Я понял, что если кто-то не верит в бога, то он должен побывать в морге. Тогда будет понятно, что просто так человек умереть не может. Я понял, что так следователи работают практически каждый день, и это повлияло на характер моего персонажа.— С какими еще вызовами вы столкнулись при работе над фильмом?– Я совсем не люблю подводное плавание. Но так получилось, что одна из сцен должна была сниматься под водой, в бассейне шестиметровой глубины. Чтобы красиво снять, как я тону, на ноги мне навесили гири. Конечно, на площадке был аквалангист, который подплывал с кислородной маской, я дышал, и съемки продолжались дальше. Но тем не менее, всплыть самостоятельно я не мог, и всякие инфантильные трусливые мысли не давали покоя. В голове крутилось: "А успеет ли подплыть ко мне человек с кислородом? Что, если они закончат съемку и забудут про меня?" Так мы проработали часа четыре. Когда всплыл, лицо мое было трудно узнать, оно слилось по цвету с водой (смеется). — А наиболее приятным что было?— Самым приятным было сниматься в семейных сценах с Натальей Вдовиной. Мы с ней и с Михаилом Шведовым, который играл нашего сына, стали семьей. Наверное, такие сцены мне ближе в том смысле, что это семейные отношения, это любовь к сыну и жене, боязнь их потерять.— А с режиссером Эдуардом Парри раньше работали?— Никогда. Для меня это еще одно открытие, пожалуй, главное. Молодой парень, который уже снял хорошие фильмы, но которому еще не совсем везет с популярностью. А он этого заслуживает, безусловно. Важно было не только не запутаться в этих двух реальностях сериала, но и очистить сюжетную линию. Мы часами, днями, месяцами, сидя в кабинете со сценаристами, продумывали всю эту историю. Не было ни одной мелочи, которую бы Эдуард не заметил и проскочил, хотя усталость была колоссальная. Абсолютное владение жанром, замечательная работа с артистами, я для себя просто открыл еще одного очень крупного, очень перспективного режиссера.— С возможной перспективой на будущее сотрудничество?— Да, я очень хотел бы с ним еще поработать, и уже есть такие мысли.— Жанр психологической драмы сейчас стал очень популярен, как вы думаете, почему?— Наверное, зрителям наскучили чересчур прямые решения, им хочется глубины, ведь нет ничего интереснее психологизма. Прошло время, когда были интересны только сюжетные линии без оправдания поступков героев.— Этот психологизм вам лично чем-то помог?— Первое, что я понял для себя – мне нужно срочно вернуться в семью. В этом помогла пандемия: я три месяца жил бок о бок со своими родными. Да простят меня многие люди, которые пострадали от пандемии, но я был просто счастлив. Я открывал какие-то новые и новые чувства в себе, это было для меня уроком.— Если говорить в целом про развитие сериалов, кажется, будто в последнее время они вышли на качественно новый уровень…— Да, это пошло от американцев, когда лучшие артисты и режиссеры ушли в сериалы. Невозможно стало серьезным художникам работать в блокбастерах, там просто нечего делать, потому что все делают спецэффекты. Артисты ушли туда, где есть интерес. Сериалы пришли к нам по одной простой причине: там можно высказываться свободно, практически нет ограничений. В том числе, нет оглядки на зрительскую аудиторию. Наоборот, некоторые проекты, которые не сделаны по законам зрительского кино, привлекали самое большое внимание, и наоборот. Там есть свобода, а это самое главное для художника, поэтому сейчас у нас очень хороший период для сериального жанра.— А вам сериальный жанр дальше интересен?— Конечно, я сейчас как продюсер разрабатываю несколько таких историй. Одна из них – про Владимира Клавдиевича Арсеньева, открывателя Дальнего Востока. Это начало прошлого века, тоже, думаю, будет совмещение разных жанров: это и историческая драма, и приключение, и мелодрама. Мы пока только пишем сценарий.— Невозможно не затронуть вашу театральную деятельность. Что касается Дальневосточной программы: помню ваше обращение к президенту на совете по культуре, после этого было поручение кабмину проработать меры. На каком этапе вопрос сейчас?— В сентябре в Хабаровске состоится уже Второй региональный фестиваль театров Дальнего Востока, а во Владивостоке в конце сентября откроется Первый международный тихоокеанский театральный фестиваль, который мы проводим вместе с генеральным директором Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова Валерием Шадриным. Приедут участники из Японии, Таиланда, Китая, Южной Кореи, а Театр Наций представит спектакль "Дядя Ваня" французского режиссера Стефана Брауншвейга. За два года она показала себя хорошо, был проведен фестиваль, грантовая поддержка молодых режиссеров тоже сделала свое дело, в репертуаре театров появились новые названия, репертуарная политика меняется – это хорошо. Дальше нам необходимо за три года закрепить эту программу, безусловно, уже есть новые задачи. Например, одна из них (это сложно сделать законодательно, и, тем не менее, может получиться) — набирать целевые актерские курсы московским вузам, потому что в театрах Дальнего Востока остро стоит вопрос смены поколений, новых творческих сил, и мы над этим думаем сейчас.— Вы также занимаетесь благотворительностью, являетесь соучредителем фонда "Жизнь в движении". Какие планы в этом направлении?— Это фонд, который занимается протезированием для детей. Мы на частные пожертвования открыли первый в стране детский центр, где не только проводим протезирование и последующую реабилитацию, но и повышаем квалификацию врачей — отправляем их на стажировку к лучшим зарубежным специалистам. Мы делаем протезы такого качества, что дети не чувствуют себя в чем-то ограниченными, они бегают, катаются на горных лыжах и чувствуют себя абсолютно здоровыми и современными. За два года нам удалось помочь больше, чем ста детям из разных регионов. Планы у нас очень большие: мы надеемся начать протезирование верхних конечностей, что намного сложнее и дороже.— У вас так много проектов: кино, театр, благотворительности… Как все успеть?— Великая вещь – структурирование. Это касается абсолютно всего. У меня всю жизнь было много работы и много самых разных интересов — так уж я устроен. И если бы не научился структурировать мысли, то ничего бы не успевал.— Еще один вопрос про тайм-менеджмент, но уже не про ваш. Юлия Пересильд задействована в нескольких спектаклях Театра Наций, ее участие в космическом проекте не нарушит репертуарный план?— Она занята в спектаклях "Дядя Ваня", "Грозагроза", "Шведская спичка" и "Рассказы Шукшина". Но репертуар не пострадает. Более того, мы планируем новую премьеру с Юлией на весну следующего года. Надеюсь, к этому моменту она вернется с орбиты и восстановит силы. Конечно, новость об ее полете в космос была для меня шоком. Третий раз в своей жизни я видел такое лицо у Юли: первый, когда она была беременна, второй, когда она была беременна вторым ребенком, и вот… Она зашла ко мне в кабинет, я спрашиваю: "Ты беременна?", она говорит: "Да, космосом". И я понял, что отговаривать ее уже бесполезно, ее даже семья не смогла отговорить. Она очень целеустремленный человек. Репетиции начнутся весной, так что Юля нас не подведет.— А над какими проектами сейчас работаете вы?— Я продолжаю сниматься в фильме "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева. Натурные съемки проходили в Чехии в разгар пандемии, и мне пришлось пять дней просидеть на карантине, прежде чем выйти на площадку. Сейчас снимаем в павильоне "Мосфильма", а в августе, если все пойдет по плану, поедем в Нюрнберг. Что касается Театра Наций, то мы готовимся к ноябрьской премьере спектакля "Мастер и Маргарита", который ставит канадский режиссер Робер Лепаж. Я сначала хотел сыграть Понтия Пилата, но у Робера оказались другие планы. Так что репетирую мастера. Учу текст.

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