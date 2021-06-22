Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210622/mikrochipy-1738054893.html
В РПЦ с опасением отнеслись к идее вживлять микрочипы в мозг
В РПЦ с опасением отнеслись к идее вживлять микрочипы в мозг - РИА Новости, 22.06.2021
В РПЦ с опасением отнеслись к идее вживлять микрочипы в мозг
Вживление микрокомпьютеров в мозг допустимо для лечения болезней или облегчения состояния больного, но недопустимо для превращения человека в кибернетический... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:12
2021-06-22T12:12
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f391964072fc5bdab4847ee0c63c2a10.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вживление микрокомпьютеров в мозг допустимо для лечения болезней или облегчения состояния больного, но недопустимо для превращения человека в кибернетический механизм, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источник, что при Минобрнауки создана рабочая группа для разработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", которая, среди прочего, направлена на развитие технологий связи мозга человека с электронными устройствами, что предполагает, в том числе, вживление в мозг человека микрокомпьютеров."Отвечая на вопрос о возможности вживления в мозг человека микрокомпьютеров, я считаю важным различать случаи, когда любое устройство имплантируется в тело человека с целью исцеления болезни или облегчения состояния больного человека, который требует помощи, – это допустимо. И совершенно другое дело, когда электронные устройства нацелены на то, чтобы превратить человека в кибернетический механизм, интегрированный с другими электронными устройствами, что недопустимо", - сказал Кипшидзе."Мы считаем, что замысел Бога о человеке не предполагает его интеграцию с электронными устройствами. Человек уникален, и он не может стать частью электронной системы: слишком высоко для этого его Богом данное достоинство", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210622/neyrointerfeys-1738012163.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e6e8bc12f549fe0b0ea1fee582c90d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вахтанг кипшидзе, московский патриархат

В РПЦ с опасением отнеслись к идее вживлять микрочипы в мозг

12:12 22.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вживление микрокомпьютеров в мозг допустимо для лечения болезней или облегчения состояния больного, но недопустимо для превращения человека в кибернетический механизм, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источник, что при Минобрнауки создана рабочая группа для разработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", которая, среди прочего, направлена на развитие технологий связи мозга человека с электронными устройствами, что предполагает, в том числе, вживление в мозг человека микрокомпьютеров.
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 05:36Наука
"Ъ": РАН и МГУ подготовили программу развития технологий нейроинтерфейсов
"Отвечая на вопрос о возможности вживления в мозг человека микрокомпьютеров, я считаю важным различать случаи, когда любое устройство имплантируется в тело человека с целью исцеления болезни или облегчения состояния больного человека, который требует помощи, – это допустимо. И совершенно другое дело, когда электронные устройства нацелены на то, чтобы превратить человека в кибернетический механизм, интегрированный с другими электронными устройствами, что недопустимо", - сказал Кипшидзе.
"Мы считаем, что замысел Бога о человеке не предполагает его интеграцию с электронными устройствами. Человек уникален, и он не может стать частью электронной системы: слишком высоко для этого его Богом данное достоинство", - добавил собеседник агентства.
 
Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Лента новостейМолния