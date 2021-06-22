https://ria.ru/20210622/mikrochipy-1738054893.html
В РПЦ с опасением отнеслись к идее вживлять микрочипы в мозг
В РПЦ с опасением отнеслись к идее вживлять микрочипы в мозг - РИА Новости, 22.06.2021
В РПЦ с опасением отнеслись к идее вживлять микрочипы в мозг
Вживление микрокомпьютеров в мозг допустимо для лечения болезней или облегчения состояния больного, но недопустимо для превращения человека в кибернетический... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:12
2021-06-22T12:12
2021-06-22T12:12
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вживление микрокомпьютеров в мозг допустимо для лечения болезней или облегчения состояния больного, но недопустимо для превращения человека в кибернетический механизм, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источник, что при Минобрнауки создана рабочая группа для разработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", которая, среди прочего, направлена на развитие технологий связи мозга человека с электронными устройствами, что предполагает, в том числе, вживление в мозг человека микрокомпьютеров."Отвечая на вопрос о возможности вживления в мозг человека микрокомпьютеров, я считаю важным различать случаи, когда любое устройство имплантируется в тело человека с целью исцеления болезни или облегчения состояния больного человека, который требует помощи, – это допустимо. И совершенно другое дело, когда электронные устройства нацелены на то, чтобы превратить человека в кибернетический механизм, интегрированный с другими электронными устройствами, что недопустимо", - сказал Кипшидзе."Мы считаем, что замысел Бога о человеке не предполагает его интеграцию с электронными устройствами. Человек уникален, и он не может стать частью электронной системы: слишком высоко для этого его Богом данное достоинство", - добавил собеседник агентства.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Вживление микрокомпьютеров в мозг допустимо для лечения болезней или облегчения состояния больного, но недопустимо для превращения человека в кибернетический механизм, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе
.
Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источник, что при Минобрнауки создана рабочая группа для разработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", которая, среди прочего, направлена на развитие технологий связи мозга человека с электронными устройствами, что предполагает, в том числе, вживление в мозг человека микрокомпьютеров.
"Отвечая на вопрос о возможности вживления в мозг человека микрокомпьютеров, я считаю важным различать случаи, когда любое устройство имплантируется в тело человека с целью исцеления болезни или облегчения состояния больного человека, который требует помощи, – это допустимо. И совершенно другое дело, когда электронные устройства нацелены на то, чтобы превратить человека в кибернетический механизм, интегрированный с другими электронными устройствами, что недопустимо", - сказал Кипшидзе.
"Мы считаем, что замысел Бога о человеке не предполагает его интеграцию с электронными устройствами. Человек уникален, и он не может стать частью электронной системы: слишком высоко для этого его Богом данное достоинство", - добавил собеседник агентства.