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В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях
В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях - РИА Новости, 22.06.2021
В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях
Станции метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" в Петербурге возобновили работу после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас",... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:52
2021-06-22T20:52
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Станции метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" в Петербурге возобновили работу после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.Ранее городской метрополитен сообщил, что нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас". Были закрыты станции "Парнас", "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", к ним направлен наземный транспорт, который развозит людей бесплатно."Станция "Удельная" открыта. Станции "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты для входа и выхода пассажиров", - сказано в сообщении.Для пассажиров станции "Парнас", которая еще закрыта, на наземном участке "Парнас" - "Проспект Просвещения" организовано движение бесплатного автобуса 198А, отмечается в сообщении.
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санкт-петербург, происшествия
В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях
20:52 22.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажир петербургского метрополитена
Пассажир петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Петербурге станции "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" открыли после аварии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Станции метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" в Петербурге возобновили работу после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
Ранее городской метрополитен сообщил, что нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас". Были закрыты станции "Парнас", "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", к ним направлен наземный транспорт, который развозит людей бесплатно.
"Станция "Удельная" открыта. Станции "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты для входа и выхода пассажиров", - сказано в сообщении.
Для пассажиров станции "Парнас", которая еще закрыта, на наземном участке "Парнас" - "Проспект Просвещения" организовано движение бесплатного автобуса 198А, отмечается в сообщении.
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