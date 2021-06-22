https://ria.ru/20210622/metro-1738153588.html
В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях
В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях - РИА Новости, 22.06.2021
В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях
Станции метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" в Петербурге возобновили работу после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас",... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:52
2021-06-22T20:52
2021-06-22T20:52
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af185a1fff3f63ae8fd2c81857c5b4ef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Станции метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" в Петербурге возобновили работу после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.Ранее городской метрополитен сообщил, что нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас". Были закрыты станции "Парнас", "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", к ним направлен наземный транспорт, который развозит людей бесплатно."Станция "Удельная" открыта. Станции "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты для входа и выхода пассажиров", - сказано в сообщении.Для пассажиров станции "Парнас", которая еще закрыта, на наземном участке "Парнас" - "Проспект Просвещения" организовано движение бесплатного автобуса 198А, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210622/metro-1738151732.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369144_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_744127b79690b22ea566341e45c23f90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
В Петербурге восстановили движение метро на трех станциях
В Петербурге станции "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" открыли после аварии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости.
Станции метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" в Петербурге
возобновили работу после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
Ранее городской метрополитен сообщил, что нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас". Были закрыты станции "Парнас", "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", к ним направлен наземный транспорт, который развозит людей бесплатно.
"Станция "Удельная" открыта. Станции "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты для входа и выхода пассажиров", - сказано в сообщении.
Для пассажиров станции "Парнас", которая еще закрыта, на наземном участке "Парнас" - "Проспект Просвещения" организовано движение бесплатного автобуса 198А, отмечается в сообщении.