https://ria.ru/20210622/mery-1738091747.html

Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом

Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021

Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом

Решения, принимаемые в Москве по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:11

2021-06-22T15:11

2021-06-22T15:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Решения, принимаемые в Москве по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Берегите себя", - написал Собянин в своем блоге.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/ogranicheniya-1738090821.html

москва

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество