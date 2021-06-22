https://ria.ru/20210622/mery-1738091747.html
Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом
Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021
Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом
Решения, принимаемые в Москве по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:11
2021-06-22T15:11
2021-06-22T15:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Решения, принимаемые в Москве по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Берегите себя", - написал Собянин в своем блоге.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом
15:11 22.06.2021 (обновлено: 15:13 22.06.2021)
Собянин назвал принимаемые решения по борьбе с коронавирусом сложными, но необходимыми