https://ria.ru/20210622/medvedev-1738099054.html

Медведев призвал продолжить освоение арктической зоны России

Медведев призвал продолжить освоение арктической зоны России - РИА Новости, 22.06.2021

Медведев призвал продолжить освоение арктической зоны России

Надо продолжить освоение арктической зоны России, вести поиск и разработку месторождений нефти и газа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:54

2021-06-22T15:54

2021-06-22T15:54

россия

арктика

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Надо продолжить освоение арктической зоны России, вести поиск и разработку месторождений нефти и газа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам, конечно, нужно продолжить освоение арктической зоны России, вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других ресурсов, строить крупные транспортные, энергетические объекты, развивать Северный морской путь", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.Медведев также подчеркнул, что важнейшим приоритетом является обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью и сохранением окружающей среды."Это нами делается даже вне контекста отношений с другими государствами. Это особенно важно для Арктики с ее хрупкими природными условиями", - сказал он.

https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html

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россия

арктика

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россия, арктика, дмитрий медведев, экономика