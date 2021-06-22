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Медведев призвал продолжить освоение арктической зоны России
Медведев призвал продолжить освоение арктической зоны России - РИА Новости, 22.06.2021
Медведев призвал продолжить освоение арктической зоны России
Надо продолжить освоение арктической зоны России, вести поиск и разработку месторождений нефти и газа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:54
2021-06-22T15:54
россия
арктика
дмитрий медведев
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Надо продолжить освоение арктической зоны России, вести поиск и разработку месторождений нефти и газа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам, конечно, нужно продолжить освоение арктической зоны России, вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других ресурсов, строить крупные транспортные, энергетические объекты, развивать Северный морской путь", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.Медведев также подчеркнул, что важнейшим приоритетом является обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью и сохранением окружающей среды."Это нами делается даже вне контекста отношений с другими государствами. Это особенно важно для Арктики с ее хрупкими природными условиями", - сказал он.
https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html
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россия, арктика, дмитрий медведев, экономика
Медведев призвал продолжить освоение арктической зоны России
15:54 22.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в форуме "Большой семейный совет"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в форуме Большой семейный совет
© POOL
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Медведев заявил, что освоение арктической зоны России необходимо продолжить

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Надо продолжить освоение арктической зоны России, вести поиск и разработку месторождений нефти и газа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам, конечно, нужно продолжить освоение арктической зоны России, вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других ресурсов, строить крупные транспортные, энергетические объекты, развивать Северный морской путь", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
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Медведев также подчеркнул, что важнейшим приоритетом является обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью и сохранением окружающей среды.
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РоссияАрктикаДмитрий МедведевЭкономика
 
 
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