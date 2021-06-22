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В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток - РИА Новости, 22.06.2021
В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
Медведь напал на группу туристов в национальном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, в результате погиб подросток, еще один человек получил травмы,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T06:19
2021-06-22T06:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Медведь напал на группу туристов в национальном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, в результате погиб подросток, еще один человек получил травмы, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Инцидент произошел на озере Медвежье. Информация о нападении поступила рано утром от сотрудников полиции, которые и вызвали спасателей.На месте находятся четыре спасателя ПСП "Горный" (Сибирский региональный поисково-спасательный центр). Пострадавшего туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута.По данным регионального главка ГСУСК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия
В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:19 22.06.2021 (обновлено: 06:47 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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В нацпарке "Ергаки" в Красноярском крае подросток умер при нападении медведя на группу туристов

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Медведь напал на группу туристов в национальном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, в результате погиб подросток, еще один человек получил травмы, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Инцидент произошел на озере Медвежье. Информация о нападении поступила рано утром от сотрудников полиции, которые и вызвали спасателей.
"В результате нападения медведя на туристическую группу из 13 человек пострадал и погиб ребенок 16 лет", - сказал представитель главка.
На месте находятся четыре спасателя ПСП "Горный" (Сибирский региональный поисково-спасательный центр). Пострадавшего туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута.
По данным регионального главка ГСУСК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
 
 
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