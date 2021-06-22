https://ria.ru/20210622/medved-1738014218.html

В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток

В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток - РИА Новости, 22.06.2021

В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток

Медведь напал на группу туристов в национальном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, в результате погиб подросток, еще один человек получил травмы,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T06:19

2021-06-22T06:19

2021-06-22T06:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Медведь напал на группу туристов в национальном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, в результате погиб подросток, еще один человек получил травмы, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Инцидент произошел на озере Медвежье. Информация о нападении поступила рано утром от сотрудников полиции, которые и вызвали спасателей.На месте находятся четыре спасателя ПСП "Горный" (Сибирский региональный поисково-спасательный центр). Пострадавшего туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута.По данным регионального главка ГСУСК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210608/medved-1736201434.html

красноярский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия