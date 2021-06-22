https://ria.ru/20210622/maski-1738039400.html
Мясников резко высказался о ношении масок в жару
Мясников резко высказался о ношении масок в жару - РИА Новости, 22.06.2021
Мясников резко высказался о ношении масок в жару
Врач и телеведущий Александр Мясников не разделил точку зрения о том, что необходимо носить маски на улице в жару. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:09
2021-06-22T11:09
2021-06-22T12:26
распространение коронавируса
михаил лебедев
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников не разделил точку зрения о том, что необходимо носить маски на улице в жару. Об этом ранее заявил эксперт Роспотребнадзора. По словам Мясникова, заразиться коронавирусом на открытом пространстве практически невозможно."Dura lex, sed lex — закон суров, но это закон! Максима понятна, но я бы посмотрел на этого конкретного эксперта, который в плюс 30 шел бы по солнцепеку в маске, "полностью закрывающей органы дыхания"!" — написал он в своем Telegram-канале.Врач отметил, что масочные режимы и прочие ограничения в западных странах особо не повлияли на ситуацию с коронавирусом, в отличие от вакцинации. А чтобы население активнее прививалось, по его мнению, стоит отменить обязательное ношение масок для привитых. Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что ношение масок в жару не способно существенно нарушить теплообмен, а значит, их нужно продолжать использовать, однако он посоветовал отказаться от средств индивидуальной защиты темного цвета и сделанных из плотной ткани. Для поддержания нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть от солнца легким головным убором, объяснил Лебедев.
https://ria.ru/20210621/myasnikov-1737880880.html
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html
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михаил лебедев, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мясников резко высказался о ношении масок в жару
11:09 22.06.2021 (обновлено: 12:26 22.06.2021)
Доктор Мясников выступил против ношения масок на улице в жару