Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/mango-1738163696.html
В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире
В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире - РИА Новости, 22.06.2021
В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире
Житель индийского штата Бихар установил камеры и нанял местных жителей для охраны манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T23:53
2021-06-22T23:53
бихар
миядзаки (префектура)
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597586871_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c17ece8b3a70537aea96311dc6e7f8e4.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Житель индийского штата Бихар установил камеры и нанял местных жителей для охраны манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире."Это самое дорогое манго в мире, которое называют манго "Таё но Тамаго" или "Яйцо Солнца", которое произрастает в префектуре Миядзаки, Япония. Этому манговому дереву 25 лет. Оно было подарено кем-то дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар. Это самое дорогое манго в мире", - сказал РИА Новости хозяин дерева Викас Дас.Он отметил, что дерево охраняют местные жители, оно находится под видеонаблюдением. Саркар добавил, что у манго особенный вкус и запах и он планирует продавать его не на рынке, а устроить торги.Манго сорта "миядзаки" получили свое название от префектуры в Японии, где они выращиваются. В среднем одно манго весит около 350 граммов и богато антиоксидантами, бета-каротином и фолиевой кислотой. Также содержание сахара в этом фрукте в среднем на 15% превосходит другие сорта манго. Стоимость за манго "миядзаки" начинается от 8 тысяч рупий за килограмм (107 долларов) и может доходить до 270 тысяч рупий (3,6 тысячи долларов).
бихар
миядзаки (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597586871_47:0:1754:1280_1920x0_80_0_0_4b82f0343a6decd011854d849213e5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бихар, миядзаки (префектура), япония, в мире
В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире
23:53 22.06.2021
 
© Pixabay / ThaizealМанго
Манго - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Pixabay / Thaizeal

В Индии мужчина нанял охрану для манго "миядзаки", одного из самых дорогих сортов в мире

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Житель индийского штата Бихар установил камеры и нанял местных жителей для охраны манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире.
"Это самое дорогое манго в мире, которое называют манго "Таё но Тамаго" или "Яйцо Солнца", которое произрастает в префектуре Миядзаки, Япония. Этому манговому дереву 25 лет. Оно было подарено кем-то дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар. Это самое дорогое манго в мире", - сказал РИА Новости хозяин дерева Викас Дас.
Он отметил, что дерево охраняют местные жители, оно находится под видеонаблюдением. Саркар добавил, что у манго особенный вкус и запах и он планирует продавать его не на рынке, а устроить торги.
Манго сорта "миядзаки" получили свое название от префектуры в Японии, где они выращиваются. В среднем одно манго весит около 350 граммов и богато антиоксидантами, бета-каротином и фолиевой кислотой. Также содержание сахара в этом фрукте в среднем на 15% превосходит другие сорта манго. Стоимость за манго "миядзаки" начинается от 8 тысяч рупий за килограмм (107 долларов) и может доходить до 270 тысяч рупий (3,6 тысячи долларов).
 
БихарМиядзаки (префектура)ЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Лента новостейМолния