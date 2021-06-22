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В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире

В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире - РИА Новости, 22.06.2021

В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире

Житель индийского штата Бихар установил камеры и нанял местных жителей для охраны манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T23:53

2021-06-22T23:53

2021-06-22T23:53

бихар

миядзаки (префектура)

япония

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Житель индийского штата Бихар установил камеры и нанял местных жителей для охраны манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире."Это самое дорогое манго в мире, которое называют манго "Таё но Тамаго" или "Яйцо Солнца", которое произрастает в префектуре Миядзаки, Япония. Этому манговому дереву 25 лет. Оно было подарено кем-то дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар. Это самое дорогое манго в мире", - сказал РИА Новости хозяин дерева Викас Дас.Он отметил, что дерево охраняют местные жители, оно находится под видеонаблюдением. Саркар добавил, что у манго особенный вкус и запах и он планирует продавать его не на рынке, а устроить торги.Манго сорта "миядзаки" получили свое название от префектуры в Японии, где они выращиваются. В среднем одно манго весит около 350 граммов и богато антиоксидантами, бета-каротином и фолиевой кислотой. Также содержание сахара в этом фрукте в среднем на 15% превосходит другие сорта манго. Стоимость за манго "миядзаки" начинается от 8 тысяч рупий за килограмм (107 долларов) и может доходить до 270 тысяч рупий (3,6 тысячи долларов).

бихар

миядзаки (префектура)

япония

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бихар, миядзаки (префектура), япония, в мире