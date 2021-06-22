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В США встревожились из-за "уничтожения" Россией американского авианосца

В США встревожились из-за "уничтожения" Россией американского авианосца - РИА Новости, 22.06.2021

В США встревожились из-за "уничтожения" Россией американского авианосца

Учения российского Военно-морского флота "недалеко от Гавайев" с имитацией уничтожения авианосцев противника — это беспрецедентная угроза для США. Об этом пишет РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:54

2021-06-22T20:54

2021-06-22T20:54

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Учения российского Военно-морского флота "недалеко от Гавайев" с имитацией уничтожения авианосцев противника — это беспрецедентная угроза для США. Об этом пишет автор издания The Drive Томас Ньюдик.Министерство обороны России сообщало, что учения ВМФ страны проходят в 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курильских островов."Местоположение в целом соответствует информации американских СМИ о том, что российские военные корабли отрабатывают удары по условному противнику в 300-500 милях от Гавайских островов", — уверен колумнист.За действиями ВМФ России в Тихом океане наблюдали три эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер Sentinel. Как утверждает Ньюдик, в ответ на эти маневры американские ВВС также поднимали в воздух группу истребителей F-22A Raptor, расположенную в данном районе.По мнению автора, активность российского флота связана с испытаниями США новых систем противоракетной обороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html

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россия, тихий океан, министерство обороны сша, курильские острова, сша, вмф рф, в мире