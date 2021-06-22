https://ria.ru/20210622/mamedov-1738025981.html
Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал утвердить Мамедова аудитором СП
Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал утвердить Мамедова аудитором СП - РИА Новости, 22.06.2021
Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал утвердить Мамедова аудитором СП
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате утвердить замглавы комитета СФ по регламенту Сергея Мамедова аудитором Счетной палаты,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:38
2021-06-22T09:38
2021-06-22T09:46
сергей мамедов
счетная палата рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102017/79/1020177927_0:229:1490:1067_1920x0_80_0_0_47d216155610b46e2567046ce450dd03.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате утвердить замглавы комитета СФ по регламенту Сергея Мамедова аудитором Счетной палаты, этот вопрос может быть вынесен на пленарное заседание в среду.На этой должности он сменит Татьяну Блинову.
https://ria.ru/20210622/sovfed-1738025818.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/102017/79/1020177927_0:89:1490:1207_1920x0_80_0_0_d35c5ecc0724e7a4e86b3248703193d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей мамедов, счетная палата рф, политика
Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал утвердить Мамедова аудитором СП
09:38 22.06.2021 (обновлено: 09:46 22.06.2021)
Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате утвердить Мамедова аудитором Счетной палаты