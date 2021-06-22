https://ria.ru/20210622/mamedov-1738025981.html

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал утвердить Мамедова аудитором СП

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал утвердить Мамедова аудитором СП - РИА Новости, 22.06.2021

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал утвердить Мамедова аудитором СП

Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате утвердить замглавы комитета СФ по регламенту Сергея Мамедова аудитором Счетной палаты,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:38

2021-06-22T09:38

2021-06-22T09:46

сергей мамедов

счетная палата рф

политика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате утвердить замглавы комитета СФ по регламенту Сергея Мамедова аудитором Счетной палаты, этот вопрос может быть вынесен на пленарное заседание в среду.На этой должности он сменит Татьяну Блинову.

https://ria.ru/20210622/sovfed-1738025818.html

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сергей мамедов, счетная палата рф, политика